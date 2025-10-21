快訊

閃兵集團滾雪球！陳柏霖50萬交保 棒棒堂小杰35萬交保：年輕做錯事

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

高齡懷孕影響胎兒…不只因媽媽 研究揭「老精子」恐遺傳有害突變給孩子

聯合新聞網／ 綜合報導
英國研究顯示「高齡父親」也可能有機率把有害突變（Harmful Mutations）因子遺傳給孩子。示意圖/ingimage
英國研究顯示「高齡父親」也可能有機率把有害突變（Harmful Mutations）因子遺傳給孩子。示意圖/ingimage

女性高齡懷孕不只媽媽自身會有風險，卵子品質也更容易出現染色體異常，讓未出生的孩子面臨缺陷風險。但不只女性，「高齡父親」也可能有機率把有害突變（Harmful Mutations）基因遺傳給孩子。

根據《每日郵報》報導，英國一群研究學者發現，隨著男性年齡增長，其精子中攜帶疾病突變（Disease-causing Mutations）基因的機率更高。該研究分析81名24歲至75歲男性的精子樣本，發現在30多歲的男性中，約有2%精子具有疾病性突變，在43歲至74歲的男性中，這一比例上升至3%到5%。而在70歲的受試者樣本中，4.5%的精子含有有害突變，顯示男性年齡增長與下一代的遺傳風險有顯著關聯。

這份研究報告刊登於期刊《nature》，研究者們指出，並非所有突變基因都會導致懷孕，有些反而會阻止授精或影響正常胚胎發育，甚至可能導致流產，關於精子突變的數量對兒童健康的確切影響，仍須待進一步的研究。

我國國衛院研究指出，孩子罹患先天性疾病的風險也可能與父親年齡有關，男性生育年齡每延後一歲，子代平均多帶有1.5個新生突變；每多帶有1個新生突變，若患有思覺失調症，發病年齡平均提早0.16年。

懷孕 爸爸 嬰兒 遺傳疾病 基因 流產

延伸閱讀

網友留言「出生即王牌、基因彩票頭獎」！明星爸、超模媽 根本星二代的顏值天花板

鍾麗緹性感基因大爆發！27歲千金復刻「人魚女神」，選美亞軍直衝銀幕，新一代女神即將登基？

女性真的更容易罹患失智症！科學家發現原因：大腦發炎基因是2倍

金鐘60／陶晶瑩攜16歲帥兒走紅毯 網狂呼：基因強大！

相關新聞

業者曝「沒有一天賺錢」！9028客運年底將停駛 新北提2替代路線

行駛新店與宜蘭間、途經坪林地區的9028客運預計今年底停駛，儘管長年虧損，該路線仍是坪林居民賴以通勤的重要交通工具。為保...

「見紅休vs排休」哪個好？過來人一面倒：這種很多會坑薪水

工作形式百百種，休假制度也大有不同。一名網友最近在看工作，好奇詢問大家對於「見紅休」和「排休」的喜好。

再投入電動三輪機車 中華郵政力拚2040年前郵務車輛全面電動化

中華郵政公司為展現ESG永續經營推動成果以及打造綠色車隊願景，今天在台北北門郵局舉辦「電動三輪機車啟用典禮」，第一階段試...

從闆娘到夜市擺攤維持家計現開餐廳 她曾洗碗到半夜坐地哭

中國重慶女汪玥如嫁台商，原本是闆娘，來台灣後丈夫中風，她撐起家計在夜市攤擺，現在豐原開四川料理重慶火鍋店，特色美食已有穩...

高齡懷孕影響胎兒…不只因媽媽 研究揭「老精子」恐遺傳有害突變給孩子

女性高齡懷孕不只媽媽自身會有風險，卵子品質也更容易出現染色體異常，讓未出生的孩子面臨缺陷風險。但不只女性，「高齡父親」也可能有機率把有害突變（Harmful Mutations）因子遺傳給孩子。

樺加沙颱風後本土類鼻疽累計4例 疾管署籲落實「防疫三保」

疾管署指出，樺加沙颱風一個月內，本土類鼻疽病例累計4例，分別是高雄市2例、台中市及屏東縣各1例，患者皆無花蓮旅遊及救災史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。