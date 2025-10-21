高齡懷孕影響胎兒…不只因媽媽 研究揭「老精子」恐遺傳有害突變給孩子

女性高齡懷孕不只媽媽自身會有風險，卵子品質也更容易出現染色體異常，讓未出生的孩子面臨缺陷風險。但不只女性，「高齡父親」也可能有機率把有害突變（Harmful Mutations）基因遺傳給孩子。

根據《每日郵報》報導，英國一群研究學者發現，隨著男性年齡增長，其精子中攜帶疾病突變（Disease-causing Mutations）基因的機率更高。該研究分析81名24歲至75歲男性的精子樣本，發現在30多歲的男性中，約有2%精子具有疾病性突變，在43歲至74歲的男性中，這一比例上升至3%到5%。而在70歲的受試者樣本中，4.5%的精子含有有害突變，顯示男性年齡增長與下一代的遺傳風險有顯著關聯。

這份研究報告刊登於期刊《nature》，研究者們指出，並非所有突變基因都會導致懷孕，有些反而會阻止授精或影響正常胚胎發育，甚至可能導致流產，關於精子突變的數量對兒童健康的確切影響，仍須待進一步的研究。

我國國衛院研究指出，孩子罹患先天性疾病的風險也可能與父親年齡有關，男性生育年齡每延後一歲，子代平均多帶有1.5個新生突變；每多帶有1個新生突變，若患有思覺失調症，發病年齡平均提早0.16年。