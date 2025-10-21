赴廣東旅遊返金門2人確診屈公病 疾管署：今年境外移入創6年新高

中國廣東屈公病疫情未歇，衛福部疾管署公布國內新增二例屈公病境外移入病例，為本國籍50多歲同住家人，居住於金門縣，10月初曾至中國廣東省潮州市旅遊，返回金門就陸續出現發燒、關節痛、紅疹等症狀，就醫採檢後確診。疾管署發言人曾淑慧提醒，中國自七月爆發屈公病疫情，迄今累計破二萬例，上周就有二千多例，民眾前往廣東務必防蚊。

防疫醫師林詠青說，兩人在發病後三至六天到院就醫，其中一人有糖尿病，一人無病史，自由行返台2天後，分別於2天及4天出現發燒、手腳關節疼痛及身上有紅疹等情況，發病3至6天後採檢確診屈公病，目前2人已脫離病毒血症期，狀況也改善，將持續監測至11月6日。

衛生單位調查發現，個案潛伏期間具中國廣東省旅遊史，研判為中國境外移入個案。個案病毒血症期間主要活動地為其住處，衛生單位已針對個案住處進行病媒蚊密度調查及化學防治等防治工作，同時加強附近居民健康監測，並請當地醫療院所提高通報警覺。

曾淑慧說，中國目前屈公病疫情集中在廣州、佛山等城市，民眾如果到流行地區，一定要做好防蚊措施，疾管署也會因應國際疫情，加強監測，同時針對來自疫區的疑似個案進行採檢，以期把傳播風險降到最低。

疾管署統計，今年截至10月20日累計28例屈公病確定病例，均為境外移入，感染國家以印尼16例為多，其次為菲律賓7例、中國廣東省3例、斯里蘭卡及孟加拉各1例；目前境外移入病例數仍為近6年同期最高，為2020至2024年同期介於1至15例。

疾管署指出，今年迄今累計44萬餘例病例及155例死亡，以美洲最多，其中，巴西疫情最為嚴峻；歐洲之法國今年疫情上升，義大利亦報告本土病例，法屬留尼旺島及馬約特島疫情趨緩；亞洲之中國廣東省自今年7月爆發疫情迄今疫情持續，累計約2萬例病例，近1周新增2086例病例，主要分布於江門市，其次為佛山市、深圳市及廣州市，另印度、孟加拉、斯里蘭卡、泰國、菲律賓及印尼等國亦報告病例；非洲之模里西斯共和國及肯亞等國亦發生病例。

疾管署說明，屈公病由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期（可傳染期），症狀包括突然發燒、關節痛或關節炎（特別是手腳的小關節、手腕和腳踝）、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；症狀持續3至7天。新生兒、65歲以上年長者或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者，是感染屈公病後易併發重症高風險族群。