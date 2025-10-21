光復節連假將至 高市各景點將依狀況實施交管

今年光復節連假將於10月24日至26日登場，高市交通局今天表示，包括旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、動物園、佛光山、旗山、美濃等觀光景點，將依交通狀況實施交管。

高雄市交通局今天新聞稿表示，光復節連假期間，包括旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、動物園、佛光山、旗山、美濃等觀光景點，將依交通狀況實施交管。提醒民眾出遊前先查詢景點交通資訊及替代道路。

交通局表示，壽山動物園將視動物園停車場滿場狀況，彈性實施興隆路「禁止汽車進入」管制。呼籲遊客可於捷運鹽埕埔站、輕軌文武聖殿站轉乘56號公車前往動物園。

另外，「高雄果嶺自然公園」已對外開放，因應人潮眾多，果嶺及八德南路二停車場皆會視滿場狀況啟動交通管制，提醒遊客注意管制資訊。交通局將於假日期間增加接駁公車班次，提供往返果嶺公園的服務。

南橫公路的梅山口至向陽路段，目前沿路有多處災修工程正在辦理，該路段預計今年10月底前禁止一般車輛通行；另外，藤枝連外道路18k以後路段也在進行道路搶修工程，施工期間也管制車輛通行。

此外，交通部公路局辦理旗山台3線新旗尾橋改建工程，北側橋面封閉施工；南側橋面仍維持雙向通行。

交通局建議民眾依現場標誌改道行駛，前往旗山可提前下國10嶺口交流道改行台29線，或下國10旗山端後，直行高140旗屏一路轉台3線旗山橋前往，多利用替代道路避開工區路段。

交通局也呼籲，連假人車多，行經路口務必減速慢行並禮讓行人，嚴禁酒駕；行經輕軌路口務必遵守號誌及轉向管制。出門前可多利用高雄市即時交通資訊網（https://traffic.tbkc.gov.tw）等查詢即時路況。