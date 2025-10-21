快訊

軍犬「別怕有我在」 一張照片讓全網安靜下來：忠誠原來是這個樣子

土石流、大規模崩塌警戒範圍曝光 台北市9里也納入

雨彈狂炸沒停班！學生遠距「行政仍要到校」 他曝文化大學恐怖景象

從闆娘到夜市擺攤維持家計現開餐廳 她曾洗碗到半夜坐地哭

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
汪玥如的餐廳招牌菜色「麻辣鐵鍬海鮮」，以鮮香與辣勁炒出獨特美味。記者游振昇／攝影
汪玥如的餐廳招牌菜色「麻辣鐵鍬海鮮」，以鮮香與辣勁炒出獨特美味。記者游振昇／攝影

中國重慶女汪玥如嫁台商，原本是闆娘，來台灣後丈夫中風，她撐起家計在夜市攤擺，現在豐原開四川料理重慶火鍋店，特色美食已有穩定客源；汪玥如說從事餐飲業不容易，她曾洗碗到半夜，身心都累，自己獨坐地上哭，哭完擦乾淚繼續為隔天的生意打拚。

以正宗重慶麻辣湯底與道地川味熱炒店，餐廳創辦人汪玥如多年前嫁給台商，她說初到台灣時丈夫突因中風倒下，她從原本的台商老闆娘，一夕之間成為家庭唯一的支柱。為了生計，她決定以熟悉的家鄉味重新出發，將重慶老家傳承的麻辣鍋秘方帶進台灣。

她在豐原經營多年的餐廳「十三涮四川料理重慶火鍋」，她說十三涮的湯底是以20多種天然辛香料與中藥材長時間熬製而成，湯頭溫潤香辣、不死鹹、不嗆喉，展現出重慶火鍋講究層次的靈魂滋味，她從夜市小攤奮鬥至今，先後在台中漢口路、豐原惠陽街經營，2016年餐廳落腳豐原大道六段。

面對激烈競爭的火鍋市場，汪玥如始終堅持品質，她說後疫情時代消費者更重視食材安全，店內所有食材皆嚴格把關，連大白菜、高麗菜都堅持選用高山蔬菜，確保新鮮與甜度。主打的牛肉採用每天直送的溫體牛，去筋膜後手工切片，肉質滑嫩多汁。店內丸子每天手工現作，使用從四川進口的紅薯粉，口感Q彈順滑，深受老饕喜愛。

餐廳招牌菜色如「麻辣鐵鍬海鮮」以鮮香與辣勁交織出層次豐富的口感；「嗆馬鈴薯絲」以細切馬鈴薯絲搭配陳醋快炒，爽脆酸辣；「火爆肥腸」是川菜經典代表。

豐原十三涮四川料理重慶火鍋，以重慶麻辣湯底與道地川味熱炒為特色。記者游振昇／攝影
豐原十三涮四川料理重慶火鍋，以重慶麻辣湯底與道地川味熱炒為特色。記者游振昇／攝影
汪玥如的餐廳招牌菜色「麻辣鐵鍬海鮮」，以鮮香與辣勁炒出獨特美味。記者游振昇／攝影
汪玥如的餐廳招牌菜色「麻辣鐵鍬海鮮」，以鮮香與辣勁炒出獨特美味。記者游振昇／攝影

延伸閱讀

豐原山區騎車閃避流浪貓墜6公尺山谷 豐原警、消搶救脫困

「野人小孩」現身四川高速服務區？父母堅持「自然教養」 網友怒斥離譜

豐原派出所借地政所廳舍11年後遷離 屋主竟依依不捨…有溫馨原因

不要走錯了！豐原派出所借用地政所廳舍11年現已搬新址

相關新聞

「見紅休vs排休」哪個好？過來人一面倒：這種很多會坑薪水

工作形式百百種，休假制度也大有不同。一名網友最近在看工作，好奇詢問大家對於「見紅休」和「排休」的喜好。

赴廣東旅遊返金門2人確診屈公病 疾管署：今年境外移入創6年新高

中國廣東屈公病疫情未歇，衛福部疾管署公布國內新增二例屈公病境外移入病例，為本國籍50多歲同住家人，居住於金門縣，10月初...

研究：男性大腦萎縮速度比女性快

男女之間大腦萎縮存在著差異！挪威腦科學研究指出，隨著年齡增長，男性大腦萎縮的速度比女性更快，而阿茲海默症患者的腦容量損失…

從闆娘到夜市擺攤維持家計現開餐廳 她曾洗碗到半夜坐地哭

中國重慶女汪玥如嫁台商，原本是闆娘，來台灣後丈夫中風，她撐起家計在夜市攤擺，現在豐原開四川料理重慶火鍋店，特色美食已有穩...

平溪線因強降雨暫停營運 台鐵：沿線有落石及土石滑落 安全無虞再復駛

受持續強降雨影響，為確保行車安全，台鐵公司自昨天起平溪線暫停列車營運。另因沿線部分路段已有落石及土石滑落情形，台鐵公司將...

再投入電動三輪機車 中華郵政力拚2040年前郵務車輛全面電動化

中華郵政公司為展現ESG永續經營推動成果以及打造綠色車隊願景，今天在台北北門郵局舉辦「電動三輪機車啟用典禮」，第一階段試...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。