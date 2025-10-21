從闆娘到夜市擺攤維持家計現開餐廳 她曾洗碗到半夜坐地哭

中國重慶女汪玥如嫁台商，原本是闆娘，來台灣後丈夫中風，她撐起家計在夜市攤擺，現在豐原開四川料理重慶火鍋店，特色美食已有穩定客源；汪玥如說從事餐飲業不容易，她曾洗碗到半夜，身心都累，自己獨坐地上哭，哭完擦乾淚繼續為隔天的生意打拚。

以正宗重慶麻辣湯底與道地川味熱炒店，餐廳創辦人汪玥如多年前嫁給台商，她說初到台灣時丈夫突因中風倒下，她從原本的台商老闆娘，一夕之間成為家庭唯一的支柱。為了生計，她決定以熟悉的家鄉味重新出發，將重慶老家傳承的麻辣鍋秘方帶進台灣。

她在豐原經營多年的餐廳「十三涮四川料理重慶火鍋」，她說十三涮的湯底是以20多種天然辛香料與中藥材長時間熬製而成，湯頭溫潤香辣、不死鹹、不嗆喉，展現出重慶火鍋講究層次的靈魂滋味，她從夜市小攤奮鬥至今，先後在台中漢口路、豐原惠陽街經營，2016年餐廳落腳豐原大道六段。

面對激烈競爭的火鍋市場，汪玥如始終堅持品質，她說後疫情時代消費者更重視食材安全，店內所有食材皆嚴格把關，連大白菜、高麗菜都堅持選用高山蔬菜，確保新鮮與甜度。主打的牛肉採用每天直送的溫體牛，去筋膜後手工切片，肉質滑嫩多汁。店內丸子每天手工現作，使用從四川進口的紅薯粉，口感Q彈順滑，深受老饕喜愛。