研究：男性大腦萎縮速度比女性快

男女之間大腦萎縮存在著差異！挪威腦科學研究指出，隨著年齡增長，男性大腦萎縮的速度比女性更快，而阿茲海默症患者的腦容量損失更為嚴重。儘管大腦萎縮通常與負面結果相關，但一些研究表明，在某些情況下它仍可能會有正面影響。

大腦萎縮性別差異

《ScienceAlert》報導，挪威奧斯陸大學針對4726名具有健康認知能力的參與者進行腦部掃描，結果顯示，隨著年齡增長，男性大腦萎縮的速度往往比女性更快，而阿茲海默症患者的腦容量損失更為嚴重。

研究團隊收集從17歲至95歲參與者的12000多份腦部掃描圖，每個人至少做過兩次腦部MRI檢查，平均間隔約3年。結果顯示，在控制大腦尺寸的性別差異後，男性大腦在老年時期表現出更明顯衰退，並影響大腦皮質的多個區域。

奧斯陸大學神經科學家拉文達爾表示，如果女性的大腦衰退更嚴重，這可能有助於解釋她們患阿爾茨海默病的幾率更高。然而，這項研究卻表明，女性腦容量損失的速度可能比男性慢，這一點值得關注。

研究有性別偏見

《NDTV》指出，過往大腦老化的研究中存在明顯的性別偏見，將性別作為影響因素的研究也不多。截至2019年，只有5%的神經科學和精神病學研究性別的影響，甚至出現研究結果不一致，使得不同性別在大腦衰退中是否存在差異具有不確定性。

儘管大腦萎縮通常與負面結果相關，但一些研究表明，在某些情況下它可能會有正面影響。如今，這項研究關於腦容量減少的發現，也引發科學家對大腦認知功能影響的質疑。

