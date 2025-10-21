快訊

軍犬「別怕有我在」 一張照片讓全網安靜下來：忠誠原來是這個樣子

土石流、大規模崩塌警戒範圍曝光 台北市9里也納入

雨彈狂炸沒停班！學生遠距「行政仍要到校」 他曝文化大學恐怖景象

「見紅休vs排休」哪個好？過來人一面倒：這種很多會坑薪水

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友詢問大家對於「見紅休」和「排休」的喜好。示意圖／聯合報系資料照
一名網友詢問大家對於「見紅休」和「排休」的喜好。示意圖／聯合報系資料照

工作形式百百種，休假制度也大有不同。一名網友最近在看工作，好奇詢問大家對於「見紅休」和「排休」的喜好。

一名網友在Dcard發文指出，大多數上班族都是見紅休，周休二日，遇到國定假日時就會有比較長的連休，可以直接安排旅行；而像房仲業務等排休制度就是通常休周二到周四，休假期間出門逛街、吃飯、旅遊都比較能避開人潮，也可以自己安排假期。

原PO好奇詢問網友們覺得哪種更加分？對此網友們各有己見，認為兩種制度各有優缺，「見紅休的缺點，就是那些確定的日期機票都很貴」、「排休缺點是沒辦法放連假、要跟別人喬時間，真的有夠麻煩。可是平日吃飯就便宜啊，還有些餐飲店平日才有吃到飽，我見紅休的一直找不到時間去吃，而且還貴」、「我愛見紅休，因為家裡是做生意的，是周休二日，所以找工作也找見紅休的工作，這樣偶爾才能全家一起出去玩，」、「我喜歡排休，節日就是給我們賺業績的，賺爆」。

但經歷過兩種制度的過來人幾乎都表示，比較喜歡見紅休，「排休的工作很多都會坑假或坑薪，明明該給雙倍薪水卻都沒給」、「都做過，比較喜歡見紅休。主要是不喜歡排休有時候遇到特殊狀況要連上很多天、或是好不容易休假了，結果只有排一天，不是累死就是沒有休息到的感覺」、「兩個都做過，見紅休+1。排休也不一定能排想要的時間，還要跟同事喬，然後假期前後又一堆人，反而更忙」。

上班族 國定假日 連假 周休二日 房仲

延伸閱讀

月薪加1萬、年薪多2個月 她北漂卻「越賺越窮」：是否要認輸

上班族憂難看盤「一天少賺一萬」 反被網酸：盯盤的都是賠錢仔

北東「共伴效應」狂風暴雨大降溫 光復節連假又有東北季風南下

豪雨持續 颱風論壇：目前共伴進度只3分之1 壞天氣恐至光復節連假

相關新聞

「見紅休vs排休」哪個好？過來人一面倒：這種很多會坑薪水

工作形式百百種，休假制度也大有不同。一名網友最近在看工作，好奇詢問大家對於「見紅休」和「排休」的喜好。

普悠瑪事故七周年家屬控真相遭掩蓋 質疑台鐵隱匿行車紀錄

台鐵普悠瑪列車出軌事故屆滿七周年，家屬團體與民間協會下午舉行記者會，痛批台鐵與政府刻意隱瞞事故背後的系統性問題，將責任簡...

赴廣東旅遊返金門2人確診屈公病 疾管署：今年境外移入創6年新高

中國廣東屈公病疫情未歇，衛福部疾管署公布國內新增二例屈公病境外移入病例，為本國籍50多歲同住家人，居住於金門縣，10月初...

研究：男性大腦萎縮速度比女性快

男女之間大腦萎縮存在著差異！挪威腦科學研究指出，隨著年齡增長，男性大腦萎縮的速度比女性更快，而阿茲海默症患者的腦容量損失…

從闆娘到夜市擺攤維持家計現開餐廳 她曾洗碗到半夜坐地哭

中國重慶女汪玥如嫁台商，原本是闆娘，來台灣後丈夫中風，她撐起家計在夜市攤擺，現在豐原開四川料理重慶火鍋店，特色美食已有穩...

平溪線因強降雨暫停營運 台鐵：沿線有落石及土石滑落 安全無虞再復駛

受持續強降雨影響，為確保行車安全，台鐵公司自昨天起平溪線暫停列車營運。另因沿線部分路段已有落石及土石滑落情形，台鐵公司將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。