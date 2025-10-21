「見紅休vs排休」哪個好？過來人一面倒：這種很多會坑薪水

工作形式百百種，休假制度也大有不同。一名網友最近在看工作，好奇詢問大家對於「見紅休」和「排休」的喜好。

一名網友在Dcard發文指出，大多數上班族都是見紅休，周休二日，遇到國定假日時就會有比較長的連休，可以直接安排旅行；而像房仲業務等排休制度就是通常休周二到周四，休假期間出門逛街、吃飯、旅遊都比較能避開人潮，也可以自己安排假期。

原PO好奇詢問網友們覺得哪種更加分？對此網友們各有己見，認為兩種制度各有優缺，「見紅休的缺點，就是那些確定的日期機票都很貴」、「排休缺點是沒辦法放連假、要跟別人喬時間，真的有夠麻煩。可是平日吃飯就便宜啊，還有些餐飲店平日才有吃到飽，我見紅休的一直找不到時間去吃，而且還貴」、「我愛見紅休，因為家裡是做生意的，是周休二日，所以找工作也找見紅休的工作，這樣偶爾才能全家一起出去玩，」、「我喜歡排休，節日就是給我們賺業績的，賺爆」。

但經歷過兩種制度的過來人幾乎都表示，比較喜歡見紅休，「排休的工作很多都會坑假或坑薪，明明該給雙倍薪水卻都沒給」、「都做過，比較喜歡見紅休。主要是不喜歡排休有時候遇到特殊狀況要連上很多天、或是好不容易休假了，結果只有排一天，不是累死就是沒有休息到的感覺」、「兩個都做過，見紅休+1。排休也不一定能排想要的時間，還要跟同事喬，然後假期前後又一堆人，反而更忙」。