再投入電動三輪機車 中華郵政力拚2040年前郵務車輛全面電動化

中華郵政公司為展現ESG永續經營推動成果以及打造綠色車隊願景，今天在台北北門郵局舉辦「電動三輪機車啟用典禮」，第一階段試辦共有44部電動三輪機車將導入郵務投遞作業，透過以電能取代傳統燃油，不僅能有效降低碳排放、提升郵務作業效率，更可以展現國營公司積極響應政府淨零排放政策，以及永續經營的決心。

中華郵政公司董事長王國材表示，為響應政府推動2050淨零轉型政策，中華郵政從民國107年1月15日起率先推動郵務機車電動化。目前已有3630輛電動機車執行投遞作業，占比46.1%，預期在2040年前即可達成全面採用電動機車的政策目標。

王國材表示，另隨著全世界郵局函件日漸衰退，中華郵政郵務部門正轉型往物流發展，除快捷、包裹區段服務外，現階段投遞函件郵務士也分攤投遞快捷、包裹服務，但受限兩輪機車承載空間不足。

王國材說，此次試辦全新運輸載具「電動三輪機車」共44部，讓投遞一般函件的混投區段更方便協投快捷、包裹，全面優化投遞及上收作業，也改善交通安全中華郵政將持續善盡企業社會責任，分階段推行電動車輛汰換計畫，期望在2040年前完成郵務車輛全面電動化，以實際行動支持政府綠色交通及淨零政策。