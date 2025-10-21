快訊

軍犬「別怕有我在」 一張照片讓全網安靜下來：忠誠原來是這個樣子

土石流、大規模崩塌警戒範圍曝光 台北市9里也納入

雨彈狂炸沒停班！學生遠距「行政仍要到校」 他曝文化大學恐怖景象

聽新聞
0:00 / 0:00

再投入電動三輪機車 中華郵政力拚2040年前郵務車輛全面電動化

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
中華郵政啟用電動三輪機車，打造綠色運輸新里程。圖／中華郵政提供
中華郵政啟用電動三輪機車，打造綠色運輸新里程。圖／中華郵政提供

中華郵政公司為展現ESG永續經營推動成果以及打造綠色車隊願景，今天在台北北門郵局舉辦「電動三輪機車啟用典禮」，第一階段試辦共有44部電動三輪機車將導入郵務投遞作業，透過以電能取代傳統燃油，不僅能有效降低碳排放、提升郵務作業效率，更可以展現國營公司積極響應政府淨零排放政策，以及永續經營的決心。

中華郵政公司董事長王國材表示，為響應政府推動2050淨零轉型政策，中華郵政從民國107年1月15日起率先推動郵務機車電動化。目前已有3630輛電動機車執行投遞作業，占比46.1%，預期在2040年前即可達成全面採用電動機車的政策目標。

王國材表示，另隨著全世界郵局函件日漸衰退，中華郵政郵務部門正轉型往物流發展，除快捷、包裹區段服務外，現階段投遞函件郵務士也分攤投遞快捷、包裹服務，但受限兩輪機車承載空間不足。

王國材說，此次試辦全新運輸載具「電動三輪機車」共44部，讓投遞一般函件的混投區段更方便協投快捷、包裹，全面優化投遞及上收作業，也改善交通安全中華郵政將持續善盡企業社會責任，分階段推行電動車輛汰換計畫，期望在2040年前完成郵務車輛全面電動化，以實際行動支持政府綠色交通及淨零政策。

中華郵政公司強調，此次啟用的電動三輪機車兼具節能減碳與高承載性，續航力足以支應郵件投遞，符合物流配送需求，相較於傳統燃油機車，每輛電動車每年可減少約471公斤的碳排放量，節能減碳成效顯著。

中華郵政啟用電動三輪機車，打造綠色運輸新里程。圖／中華郵政提供
中華郵政啟用電動三輪機車，打造綠色運輸新里程。圖／中華郵政提供

延伸閱讀

SMAT協會公布調查數據 八成三民眾要求政府更積極推動電動機車

XC60、XC90帶動PHEV成長！Volvo第一百萬輛插電式油電混合車正式交付

2025 日本移動展 Nissan 以全新 Elgrand 與改款 Ariya 領銜登場！

明年度的中華郵政月曆亮相 盡現「台灣之美」

相關新聞

「見紅休vs排休」哪個好？過來人一面倒：這種很多會坑薪水

工作形式百百種，休假制度也大有不同。一名網友最近在看工作，好奇詢問大家對於「見紅休」和「排休」的喜好。

普悠瑪事故七周年家屬控真相遭掩蓋 質疑台鐵隱匿行車紀錄

台鐵普悠瑪列車出軌事故屆滿七周年，家屬團體與民間協會下午舉行記者會，痛批台鐵與政府刻意隱瞞事故背後的系統性問題，將責任簡...

赴廣東旅遊返金門2人確診屈公病 疾管署：今年境外移入創6年新高

中國廣東屈公病疫情未歇，衛福部疾管署公布國內新增二例屈公病境外移入病例，為本國籍50多歲同住家人，居住於金門縣，10月初...

研究：男性大腦萎縮速度比女性快

男女之間大腦萎縮存在著差異！挪威腦科學研究指出，隨著年齡增長，男性大腦萎縮的速度比女性更快，而阿茲海默症患者的腦容量損失…

從闆娘到夜市擺攤維持家計現開餐廳 她曾洗碗到半夜坐地哭

中國重慶女汪玥如嫁台商，原本是闆娘，來台灣後丈夫中風，她撐起家計在夜市攤擺，現在豐原開四川料理重慶火鍋店，特色美食已有穩...

平溪線因強降雨暫停營運 台鐵：沿線有落石及土石滑落 安全無虞再復駛

受持續強降雨影響，為確保行車安全，台鐵公司自昨天起平溪線暫停列車營運。另因沿線部分路段已有落石及土石滑落情形，台鐵公司將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。