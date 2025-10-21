國際航協啟動綜合永續發展計畫 長榮航空獲永續採購認證

航空業致力永續發展腳步遲未停歇，國際航空運輸協會（IATA）今在香港舉行的國際航空運輸協會世界永續發展研討會（WSS），也宣布啟動綜合永續發展計畫（ISP），協助全球航空公司提供全面的永續發展管理和評估架構，同時也幫助航空公司做好環境管理、永續採購等諮詢評估。國籍航空長榮航空和紐西蘭航空也成為首兩家獲得ISP永續採購認證的航空公司。

IATA表示，ISP是一項認證計畫，旨在為航空公司提供全面的永續發展管理和評估架構，這項計畫專為航空公司設計，並以成功的國際航空運輸協會環境評估（IEnvA）為基礎。除了認證之外，該計畫還包括4個關鍵模組的培訓、諮詢、評估、指導和工具，這4個模組分別為環境管理、永續採購、社會責任和永續績效，認證需接受每兩年一次的獨立評估。

國際航空協永續發展高級副總裁兼首席經濟學家瑪麗·歐文斯·湯姆森（Marie Owens Thomsen）表示，全面的ISP認證計畫旨在證明航空公司在最高層面和最廣泛的背景下管理其永續發展工作，這項計畫整合了對環境、社會和治理措施的監測，並向所有利益相關者、監管機構和客戶提供透明的進展視圖。

此外，瑪麗·歐文斯·湯姆森表示，本計畫還具有針對航空公司特定需求而設計的ISP成為一個實用的框架，為決策提供信息，同時確保航空公司的努力與全球最佳實踐保持一致。

IATA也在WSS會議上宣布長榮航空和紐西蘭航空成為首兩家獲得ISP永續採購認證的航空公司。

紐西蘭航空首席永續發展和企業事務官Kiri Hannifin表示，永續採購意味著依賴供應商網路的集體力量和創新，攜手合作，為人類和地球創造更美好的未來。透過支持國際航空運輸協會（IATA）新的ISP，希望盡己所能，提升整個航空業的標準，並證明做正確的事就是做好生意。

長榮航空表示，獲得此項認證標誌著長榮航空永續發展歷程中的一個重要里程碑，體現了我們致力於將永續發展融入採購並與合作夥伴合作打造更具彈性的供應鏈承諾。

IATA指出，目前ISP僅對航空公司開放，但其未來將向地面服務商、貨運服務商、機場、MRO 和餐飲服務商等拓展。隨著國際航空運輸協會繼續與廣泛的行業參與者和利益相關者合作，以確保行業標準、指導和認證保持實用性和影響力，ISP將隨著時間的推移而發展。