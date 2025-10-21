基隆驟雨逾3千戶停電 上午10時全數復電

快訊

中央社／ 基隆21日電

受到東北季風及颱風風神外圍環流影響，基隆市今天上午強風驟雨，使得高壓斷線導致饋線跳脫，造成3074戶停電，台電在3分鐘內恢復近8成用電，經派員搶修，上午10時許全數復電。

台電基隆區營業處表示，基隆市信義區信二路、中正區祥豐街、正榮街、立德路等一帶，上午7時48分因饋線跳脫發生停電，造成3074戶停電，事故發生後，台電立即啟動轉供復電程序，3分鐘內恢復2457戶供電，上午10時13分全數復電。

基隆區營業處指出，豪雨期間易造成樹木碰觸配電線路，造成配電線路受損，台電會持續加強沿線設備巡檢與防災維護作業，以降低天候因素對供電系統的影響，確保供電穩定。

