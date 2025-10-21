快訊

台灣高鐵推在地假期專案 樂齡族再享優惠　

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
「高鐵彰化假期」行程在優格餅乾學院享受甜點午茶時光。圖／台灣高鐵提供
「高鐵彰化假期」行程在優格餅乾學院享受甜點午茶時光。圖／台灣高鐵提供

台灣高鐵即日起至12月31日，推出「高鐵在地假期」專案，針對新北、苗栗、南投、彰化、雲林、嘉義、台南及高雄，規畫從高鐵站到景點的專車接送、專人導覽的精選行程，「快快抵達、慢慢玩」的深度旅遊體驗。樂齡族65歲以上資深玩家還有加碼2項專屬優惠，除了參加指定日限定團，只要高鐵來回車票加200元就享超值優惠，或是前200名報名旅客，再加贈500元高鐵假期抵用券。

台灣高鐵公司表示，「高鐵在地假期」行程豐富多元，以「高鐵彰化假期」為例，行程走訪充滿人文底蘊的鹿港老街，感受小鎮獨特魅力，再登上八卦山大佛景區，俯瞰壯麗景色，最後在優格餅乾學院享受甜點午茶時光，體驗屬於彰化的慢活氛圍，65歲以上資深玩家11月12日限定團，台北出發高鐵車票來回含行程每人900元。

「高鐵台南假期」則帶旅客前往台灣第一街安平老街大啖小吃，並搭乘小船穿梭四草綠色隧道，徜徉於紅樹林交織而成的自然奇景，被譽為「台版亞馬遜」的夢幻景致，令人流連忘返，65歲以上資深玩家11月19日限定團，台北出發每人1550元。

此外，若想一次欣賞北台灣最具代表性的景點，「高鐵新北假期」走訪奇岩怪石聞名的野柳地質公園，近距離欣賞舉世知名的「女王頭」，到猴硐貓村與可愛小貓相遇，療癒滿分，最後再登九份山城享受懷舊氛圍，65歲以上資深玩家12月10日限定團，左營出發每人1690元。

而「高鐵南投假期」則規畫日月潭深度體驗，搭乘遊船、飽覽湖光山色之美與向山遊客中心、文武廟的建築與文化景觀，感受國際級景點的獨特魅力，65歲以上資深玩家12月18日限定團，台北出發每人900元。

台灣高鐵即日起推出「高鐵在地假期」專案。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵即日起推出「高鐵在地假期」專案。圖／台灣高鐵提供

