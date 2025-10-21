聽新聞
金廈小三通停航近3天 上千旅客卡關水頭碼頭苦等復航
受到東北季風增強與金廈海域惡劣海象影響，金廈小三通自10月19日下午起全面停航，今日上午仍無法恢復航班；儘管航班停擺，清晨6點多金門水頭碼頭已陸續湧入上千名旅客排隊候補，現場一度擠得水洩不通。
金門縣港務處指出，受廈門外海風浪影響，金廈（五通）與金泉（石井）航線自19日起連續近3天停航。由於停航時間延長，不少旅客擔心行程受阻，清晨便到場排隊，希望一旦復航能即刻登船，候補號碼牌到中午甚至發到1100號。
面對突如其來的大批人潮，港務處已啟動緊急應變機制，調派人員加強現場疏導與秩序維持，並透過廣播與公告持續更新最新航班狀況。
港務處提醒旅客，出發前務必先與船公司確認航班資訊，或撥打服務專線（082）324280洽詢，並請耐心配合現場人員指引。港務處強調，一旦海象恢復安全條件，將立即恢復航班，全力確保旅客安全返航。
