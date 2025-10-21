快訊

陳柏霖認了！花10萬假造高血壓報告 今晨遭逮坦承已做好心理準備

黃子佼淚灑法庭稱「不懂法律、懂被害人的痛」 高院11月25日宣判

日本女首相的困境！結盟維新會的盤算與矛盾

聽新聞
0:00 / 0:00

金廈小三通停航近3天 上千旅客卡關水頭碼頭苦等復航

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
受到東北季風增強與金廈海域海象不佳影響，金廈小三通自19日下午全線停航，今日上午仍無法復航，水頭碼頭上午擠滿排隊等待開航的旅客。記者蔡家蓁/攝影
受到東北季風增強與金廈海域海象不佳影響，金廈小三通自19日下午全線停航，今日上午仍無法復航，水頭碼頭上午擠滿排隊等待開航的旅客。記者蔡家蓁/攝影

受到東北季風增強與金廈海域惡劣海象影響，金廈小三通自10月19日下午起全面停航，今日上午仍無法恢復航班；儘管航班停擺，清晨6點多金門水頭碼頭已陸續湧入上千名旅客排隊候補，現場一度擠得水洩不通。

金門縣港務處指出，受廈門外海風浪影響，金廈（五通）與金泉（石井）航線自19日起連續近3天停航。由於停航時間延長，不少旅客擔心行程受阻，清晨便到場排隊，希望一旦復航能即刻登船，候補號碼牌到中午甚至發到1100號。

面對突如其來的大批人潮，港務處已啟動緊急應變機制，調派人員加強現場疏導與秩序維持，並透過廣播與公告持續更新最新航班狀況。

港務處提醒旅客，出發前務必先與船公司確認航班資訊，或撥打服務專線（082）324280洽詢，並請耐心配合現場人員指引。港務處強調，一旦海象恢復安全條件，將立即恢復航班，全力確保旅客安全返航。

金廈小三通自19日下午全線停航，持續到今日上午仍無法復航，水頭碼頭擠滿排隊等待開航的旅客，不少人六點多就到場排隊。記者蔡家蓁/攝影
金廈小三通自19日下午全線停航，持續到今日上午仍無法復航，水頭碼頭擠滿排隊等待開航的旅客，不少人六點多就到場排隊。記者蔡家蓁/攝影
受到東北季風增強影響，金廈小三通自19日下午起全線停航，今日上午仍無法復航，水頭碼頭上午擠滿排隊等待開航的旅客。記者蔡家蓁/攝影
受到東北季風增強影響，金廈小三通自19日下午起全線停航，今日上午仍無法復航，水頭碼頭上午擠滿排隊等待開航的旅客。記者蔡家蓁/攝影

延伸閱讀

颱風及東北季風共伴 澎湖輪明起停航

布澎藍色公路客運季節性停航 旅遊業推澎湖超值遊程搶客

金廈泉海象不佳 金門小三通10月20日雙向停航

海象不佳 金門小三通10/20部分停航

相關新聞

影／號召穿白衣赴長榮馬拉松遞白玫瑰陳情 呼籲正視改善請假制度

長榮空服員日前抱病上班返台後離世，桃園市空服員職業工會呼籲長榮航空改革，號召空服員10月26日穿白衣、獻白玫瑰給給公司高...

平溪線因強降雨暫停營運 台鐵：沿線有落石及土石滑落 安全無虞再復駛

受持續強降雨影響，為確保行車安全，台鐵公司自昨天起平溪線暫停列車營運。另因沿線部分路段已有落石及土石滑落情形，台鐵公司將...

再投入電動三輪機車 中華郵政力拚2040年前郵務車輛全面電動化

中華郵政公司為展現ESG永續經營推動成果以及打造綠色車隊願景，今天在台北北門郵局舉辦「電動三輪機車啟用典禮」，第一階段試...

國際航協啟動綜合永續發展計畫 長榮航空獲永續採購認證

航空業致力永續發展腳步遲未停歇，國際航空運輸協會（IATA）今在香港舉行的國際航空運輸協會世界永續發展研討會（WSS），...

台灣高鐵推在地假期專案 樂齡族再享優惠　

台灣高鐵即日起至12月31日，推出「高鐵在地假期」專案，針對新北、苗栗、南投、彰化、雲林、嘉義、台南及高雄，規畫從高鐵站...

金廈小三通停航近3天 上千旅客卡關水頭碼頭苦等復航

受到東北季風增強與金廈海域惡劣海象影響，金廈小三通自10月19日下午起全面停航，今日上午仍無法恢復航班；儘管航班停擺，清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。