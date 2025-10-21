從診間到書頁 醫師戴在松新書：減少暴露在藍光環境中

嘉義基督教醫院今天舉辦新書分享會，吸引民眾熱烈參與。活動由內分泌新陳代謝科醫師戴在松主講，分享他多年臨床心得與專欄文章集結而成的新書《健康其實很日常─陪你從生活做起》。戴在松以平實文字傳遞「小習慣能帶來大改變」的理念，強調健康的關鍵不在醫院，而在每一個日常決定，是一本以預防醫學為核心的實用健康指南。

醫師戴在松長期於民雄文教基金會發行的《民雄文教》月刊撰寫健康專欄，內容涵蓋飲食、運動、睡眠與壓力管理等主題。他指出，新陳代謝症候群並非突如其來，而是長期生活型態失衡所累積的結果。高血壓、血糖偏高、腰圍過大及血脂異常等徵兆若未加以控制，往往會引發心血管疾病甚至糖尿病。戴在松強調，「別等生病才重視健康，從今天開始，養成一個好習慣，就是給自己最好的醫療投資。」

他特別提醒，現代人最容易忽略的健康殺手之一，就是長時間暴露在「藍光」環境中。除了對眼睛造成傷害外，藍光更會抑制體內褪黑激素分泌，打亂晝夜生理節律與賀爾蒙平衡，進而影響睡眠品質。長期睡眠不足不僅會降低免疫力，還與心血管疾病、代謝失調及腦部退化密切相關。戴在松指出，改善睡眠品質並非只能依靠藥物，而是應從生活調整開始，規律作息、減少夜間使用3C產品、適度放鬆與光線管理，都是恢復健康節律的重要方法。

嘉基院長陳煒表示，醫療的價值不僅是治療病人，更在於幫助民眾避免成為病人。這次新書分享會除了知識傳遞，更透過贈書行動，將健康觀念擴散至更多家庭與社區。陳煒說，「戴醫師的文字像一盞燈，提醒我們每天都能做出對健康有利的選擇。他在診間救病人，透過這本書，讓更多人避免成為病人。」

《健康其實很日常─陪你從生活做起》全書共分五大章節，涵蓋生活型態調整、飲食管理、新陳代謝症候群認識、運動與睡眠策略等重點章節，並以研究實證佐證健康建議。例如，減少含糖飲料攝取、每週運動量達2000大卡以上、避免熬夜等，都能顯著降低代謝症候群的風險。戴醫師在書中寫下「沒有一個改變是微小的，當你願意開始，就已經比昨天更健康。」