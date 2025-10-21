天氣影響 桃機1班機轉降高雄、觀景台持續關閉

桃園國際機場公司今天表示，受天氣因素影響，截至上午10時有1航班轉降高雄機場，觀景台持續關閉，提醒旅客及接機親友，預先與航空公司確認班機動態或上桃機官網查詢。

機場公司上午發布新聞稿表示，桃園國際機場受不良天候影響，觀景台今天持續關閉中。另外，根據統計，截至今天上午10時，有1架中華航空CI920航班轉降高雄機場，並於高雄機場下客。

機場公司指出，昨天受到風速過大影響，桃園機場A、D邊空橋單橋運作，今天已恢復正常，可提供旅客完整服務。

機場公司說，入出境尖峰時段及氣候影響地勤作業，可能增加航機等候與行李運送時間，機場公司提醒旅客，預先與航空公司確認班機最新動態。另外也可透過桃園機場官網，查詢航班最新資訊及異動情形。