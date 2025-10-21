快訊

陳柏霖認了！花10萬假造高血壓報告 今晨遭逮坦承已做好心理準備

黃子佼淚灑法庭稱「不懂法律、懂被害人的痛」 高院11月25日宣判

日本女首相的困境！結盟維新會的盤算與矛盾

天氣影響 桃機1班機轉降高雄、觀景台持續關閉

中央社／ 桃園機場21日電

桃園國際機場公司今天表示，受天氣因素影響，截至上午10時有1航班轉降高雄機場，觀景台持續關閉，提醒旅客及接機親友，預先與航空公司確認班機動態或上桃機官網查詢。

機場公司上午發布新聞稿表示，桃園國際機場受不良天候影響，觀景台今天持續關閉中。另外，根據統計，截至今天上午10時，有1架中華航空CI920航班轉降高雄機場，並於高雄機場下客。

機場公司指出，昨天受到風速過大影響，桃園機場A、D邊空橋單橋運作，今天已恢復正常，可提供旅客完整服務。

機場公司說，入出境尖峰時段及氣候影響地勤作業，可能增加航機等候與行李運送時間，機場公司提醒旅客，預先與航空公司確認班機最新動態。另外也可透過桃園機場官網，查詢航班最新資訊及異動情形。

延伸閱讀

邱議瑩爭取市長提名政見首發 設新生兒專戶為高雄囝仔存第一桶金

阿聯酋貨機降落後墜海 香港機場：疑因失控滑出跑道

已婚營造業特助染開發女強人…機場牽手遊越南被拍 正宮獲賠20萬

受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響 桃機4航班轉降並關閉觀景台

相關新聞

影／號召穿白衣赴長榮馬拉松遞白玫瑰陳情 呼籲正視改善請假制度

長榮空服員日前抱病上班返台後離世，桃園市空服員職業工會呼籲長榮航空改革，號召空服員10月26日穿白衣、獻白玫瑰給給公司高...

平溪線因強降雨暫停營運 台鐵：沿線有落石及土石滑落 安全無虞再復駛

受持續強降雨影響，為確保行車安全，台鐵公司自昨天起平溪線暫停列車營運。另因沿線部分路段已有落石及土石滑落情形，台鐵公司將...

再投入電動三輪機車 中華郵政力拚2040年前郵務車輛全面電動化

中華郵政公司為展現ESG永續經營推動成果以及打造綠色車隊願景，今天在台北北門郵局舉辦「電動三輪機車啟用典禮」，第一階段試...

國際航協啟動綜合永續發展計畫 長榮航空獲永續採購認證

航空業致力永續發展腳步遲未停歇，國際航空運輸協會（IATA）今在香港舉行的國際航空運輸協會世界永續發展研討會（WSS），...

台灣高鐵推在地假期專案 樂齡族再享優惠　

台灣高鐵即日起至12月31日，推出「高鐵在地假期」專案，針對新北、苗栗、南投、彰化、雲林、嘉義、台南及高雄，規畫從高鐵站...

金廈小三通停航近3天 上千旅客卡關水頭碼頭苦等復航

受到東北季風增強與金廈海域惡劣海象影響，金廈小三通自10月19日下午起全面停航，今日上午仍無法恢復航班；儘管航班停擺，清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。