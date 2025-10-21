快訊

退休護理長聲音沙啞10年 診斷單側聲帶麻痹 術中調音再獲新「聲」

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
一般單側聲帶麻痹手術後，左側假聲帶不用再出力且兩側聲帶可閉合。圖／馬偕紀念醫院提供
一般單側聲帶麻痹手術後，左側假聲帶不用再出力且兩側聲帶可閉合。圖／馬偕紀念醫院提供

65歲的退休護理長淑美（化名），十多年前聲音突然又沙又啞，不僅難以與病人溝通，開會講話也形成巨大的壓力，於是申請提早退休。退休後漸漸習慣低聲交談或乾脆不說話、避免社交，直到最近經常嗆咳，擔心引發吸入性肺炎，就醫診斷為單側聲帶麻痹。

退休護理長接受可調式甲狀軟骨成形術治療後，手術中即可發出聲音，術後2周，聲音逐漸恢復清亮，吃東西也不再嗆咳，重新找回人生。另一位因治療甲狀腺癌而影響單側聲帶麻痺的蘇先生，「失聲」一年半後，於今年5月手術治療，目前聲音大約恢復9成，順利回到職場，目前聲音像是輕微感冒後，不影響講話，重拾工作自信。

講話費力、聲音沙啞、親友反應聽不清楚，甚至吃飯容易嗆咳？這些可能都是單側聲帶麻痺造成。馬偕醫院耳鼻喉頭頸部喉科主任謝麗君說，單側聲帶麻痺約占嗓音障礙患者的一成，其中二至三成原因不明，常見症狀包括聲音沙啞、講話氣音、發聲費力、音量變小，嚴重者還可能出現嗆咳、吞嚥困難及吸入性肺炎。

謝麗君說，單側聲帶麻痺急性期，若保守嗓音及行為治療無明顯改善，或急需用聲音者，可考慮接受聲帶注射手術，倘若聲帶麻痺已永久無法恢復，則可考慮甲狀軟骨成形術等治療。

謝麗君表示，傳統甲狀軟骨成形術受限於醫師技術、植入物無法即時調整、術後也無法微調，可調式甲狀軟骨成形術可讓患者在術中保持清醒，依患者的發聲情況予以微調，手術平均2小時，若覺得聲音調整不理想，還可以在術後回門診時微調，患者恢復期短、不需特別復健與保養，為單側聲帶麻痹患者提供更富有彈性的治療選項。

謝麗君提醒，聲音變化不是小問題，尤其是中高齡族群，更應重視嗓音與吞嚥的警訊，若出現嗓音異常、嗆咳等問題，應儘早就醫診斷，配合醫師、語言治療師積極治療。此外，患者應避免聲帶乾燥，多喝水，減少長時間說話，減少胃食道逆流或是刺激性飲食。

可調式甲狀軟骨成形術可用於深受單側聲帶麻痹所苦的成年患者，但提醒，18歲以下孩童聲帶仍會隨著生長而發育，有聲帶麻痺困擾時，不建議採用植入物的方式，而改以聲帶注射或神經接合術治療為主。

馬偕紀念醫院耳鼻喉頭頸部喉科主任謝麗君說，單側聲帶麻痺約占嗓音障礙患者的1成，其中2至3成原因不明。圖／馬偕紀念醫院提供
馬偕紀念醫院耳鼻喉頭頸部喉科主任謝麗君說，單側聲帶麻痺約占嗓音障礙患者的1成，其中2至3成原因不明。圖／馬偕紀念醫院提供
一般單側聲帶麻痹手術前，左側假聲帶會過度用力代償且兩側聲帶無法閉合。圖／馬偕紀念醫院提供
一般單側聲帶麻痹手術前，左側假聲帶會過度用力代償且兩側聲帶無法閉合。圖／馬偕紀念醫院提供

