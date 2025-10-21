不是鮭魚！營養師大推「這種魚」的 Omega-3降血脂、抗發炎

長時間使用3C，容易用眼過度導致疲勞和不適，補充魚油有助改善乾眼症狀，長庚仁愛合作聯盟醫院營養師徐佳靖說，「鯖魚」是攝取魚油的最佳食物，Omega-3不飽和脂肪酸（EPA+DHA）含量比鮭魚高，DHA保護眼睛，EPA維護心血管健康，另有豐富的蛋白質與微量元素。

徐佳靖指出，不飽和脂肪酸主要有Omega-3、Omega-6、Omega-9三種類型，其中，Omega-3幫助腦部發育、抗發炎；Omega-6促進新陳代謝、促進免疫反應，但是攝取過多可能導致身體慢性發炎；Omega-9人體可自行合成，但也從橄欖油、苦茶油、酪梨、堅果等食物中攝取，降低壞膽固醇，但吃多會發炎、變胖。

「Omega-3、Omega-6、Omega-9沒有絕對哪一個好，都要吃、都要注意攝取量。」徐佳靖說，Omega-3不宜過量攝取，每日上限不宜超過3公克，吃多會腸胃不適、惡心甚至影響凝血能力。建議先從飲食著手，例如每周吃2次魚；而外食族吃魚不易，也可選擇魚油保健食品，補充每日所需脂肪酸。

魚油該什麼時間吃比較好？徐佳靖表示，並沒有特定的時段，但因為魚油屬於脂溶性營養素，飯後或隨餐食用，食物中的脂肪可以提高吸收率。「重點是定時補充。」早上或是晚上吃並不會影響魚油的補充效果，每天定時定量、長期服用，調節生理機能才能顯現。

徐佳靖提醒，魚油具有抗凝血的特性，所以有服用抗凝血劑的中風病史、心血管疾病患者，吃魚油及藥物要避開時間，避免產生交互作用增加風險，最好先詢問專業醫師及藥師的意見。另外，手術前後、懷孕後期（接近預產期）應停止食用魚油，避免造成出血性情況。

魚油是非常受歡迎的保健食品，徐佳靖建議，先以天然食物來源為主，例如鯖魚、秋刀魚、鮭魚等深海魚類，或是核桃、亞麻籽等植物性來源。另外，不少人會將魚油及魚肝油混為一談，魚肝油是從魚的肝臟中萃取，主要成分維生素A、D，預防夜盲症、乾眼症。但是維生素A、D不用每天補充，服用過多會在體內累積過量，反而中毒。