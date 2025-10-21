疫後外國人在台遭性侵通報回升 印尼菲律賓最多

外籍人士在台北車站大廳遭性侵引發關注，疫後外國人在台性侵通報回升，多為印尼和菲律賓移工，從事家庭看護或製造業。衛福部強調，不論國籍，政府對於性侵案件一律積極處理。

衛生福利部統計，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與前後期間性侵害被害通報人數、國籍交叉分析，疫前民國106至108年外國籍被害人數為164人、174人及138人，疫情3年外國籍被害人數明顯下降，109年110人、110年有129人、111年則是109人，疫後112年微幅增至119人、113年達169人。

衛福部保護司副司長郭彩榕告訴中央社記者，疫後外籍人士遭性侵通報確實呈現上升趨勢，研判原因主要是疫情期間來台的外籍人士人數減少，導致通報案件相對下降。隨著疫情趨緩、國際交流恢復，通報數據回升至疫前水準，尚未發現疫後通報數明顯高於疫前的趨勢。

去年性侵害被害通報人數9230人，就國籍與性別而言，169人是外國籍，男性占11人、女性157人、1人分類為其他。

若以年齡層進一步分析，被害者年齡介於18至24歲最多，共計49人，其次是30至40歲有43人、24至30歲有37人和40至50歲為22人，18人為其他年齡層。

去年外籍性侵害被害人有留下國籍紀錄者共77人，以來自印尼的被害人25人最多，其中18人是家庭看護、家庭幫傭3人、養護機構看護與製造業各1人，其餘2人職業別為其他；其次是菲律賓人有22人，其中製造業13人、家庭看護6人，還有3人職業別為其他。

再者為越南籍性侵害被害人有21人，9人來自製造業、家庭看護4人、其餘8人職業別為其他；另外，泰國有3人、馬來西亞人1人，還有5人來自其他國籍，行業別同樣包含製造業、家庭看護與其他職業。

郭彩榕提到，台灣保障所有在台人士的安全，當然不希望這類事件發生，秉持「有一件就處理一件」的原則，不論國籍，政府對於性侵通報案件一律積極處理。

郭彩榕表示，即使外籍人士在整體性侵通報案件占比不高，約占1%至2%，但政府投入的資源絕不會因此減少，一定立即啟動當地家庭暴力暨性侵害防治中心等支援機制，全力協助被害人，「只要是在台灣發生，不論任何國籍，我們都會接住。」

她強調，對性侵事件「零容忍」，每個人都應具備防治性侵的意識，遇到相關情事應主動通報，旁觀者也應勇於檢舉。