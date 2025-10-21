居家護理所「從出生到死亡」都可照護 衛福部鼓勵離開醫院護理師投入

居家護理所是除診所、藥局以外，第一線基層醫療服務單位。衛福部推動居家護理所布建計畫，截至今年8月31日，共設置743家居家護理所，由2509位專業居家護理人員深入社區，衛福部照護司副司長陳青梅說，護理所可提供家屬個別化、即時性且連續性全人照顧，民眾「從出生至死亡」所需的醫療服務都可提供，平均每月可服務10萬人次，鼓勵離開醫院護理人員多加投入。

陳青梅說，衛福部推動「護理到家」政策，由居家護理人員深入病人家中提供服務，近年全國居家護理服務人次，年年突破百萬，可見居家護理是健康照護體系中不可或缺角色，全國居家護理所，在106年至113年底，已從538家增加為730家，增幅為35.7%；在居家護理所服務的專業護理人員，由1775人增加為2464人，增幅38.8%；服務量能也從96萬人次增加為128萬人次，增幅33.3%。

居家護理所服務，以65歲以上長者為主，占比87%，又以85歲至94歲區間的高齡長者，占比最高，達33%，且失能等級則以極重度失能者為最多，占89%。常見服務項目包括鼻胃管照護占53%；導尿管護理占50%；氣切照護占5%；安寧照護占4%；壓力性損傷護理占2%。衛福部強調，居家護理所，讓健康照護場域，從醫院延伸到家庭，提供疾病照護以外，身心靈與家庭支持。

陳青梅表示，除前述長者服務以外，居家護理所還能提供皮膚照護、新生兒照護及婦女生產諮詢生殖醫療特定項目等，從出生到死亡的各項服務都能提供，且以到宅居家服務為主，多數接受服務個案，是從長照系統，或醫院出院準備時轉介提供服務，有時居家護理所也會主動出擊，關懷開發鄰近社區需要照護個案，盼民眾更認識居家護理所服務。

衛福部已建置「居家護理照護管理系統民眾專區」，可一站式查詢全台居家護理所的服務內容與聯絡方式。陳青梅說，護理角色已不只是疾病照護，更包括疾病過程的身心靈與家庭的支持，鼓勵因故無法在醫院工作的臨床護理人員投入社區創業，讓「在家被照護」可以是一項選擇，讓家的床也可以是照護的床，是更符合人需要有生活品質的新照護模式。