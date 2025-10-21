郵局雙北試辦電動三輪機車 運量安全皆提升
中華郵政今天宣布，明天起將在雙北試辦電動三輪機車。董事長王國材說，電動三輪機車不僅增加載貨量，也因不易傾倒增加安全性；未來貨車和大貨車，也將思考採用電動車為目標。
中華郵政今天舉行電動三輪機車啟用典禮，會中宣布，明天起將在雙北的台北郵局、板橋郵局及三重郵局，配置超過百輛的電動三輪機車，並宣示中華郵政邁入綠色物流與智慧運輸的新時代。
中華郵政董事長王國材表示，電動三輪機車有更大的載貨量，且因不容易傾倒較為安全，在現今信件減少、包裹增加的趨勢下，扮演重要角色；未來貨車和大貨車，也將思考採用電動車為目標。
王國材表示，電動三輪機車可以載80個包裹，在中華郵政轉向物流時，可以扮演重要角色；這次有充電款和電池款的電動三輪機車，也可測試哪種比較適合中華郵政。
王國材指出，透過這樣的低碳運具，可以提供更大量的服務，電動三輪機車先在北部試辦，未來在花東、屏東都可以引進。
至於續航力部分，中華郵政郵務處長柯清長說，目前的電動二輪機車約可行駛75公里；電動三輪機車因載貨量較大，若載運60個包裹時，可行駛60公里以上。
中華郵政指出，將分階段推行電動車汰換計畫，目標2040年將完成郵務車輛全面電動化，這次啟用的電動三輪機車相較傳統的燃油機車，每輛電動車每年可減少約471公斤的碳排放量。
