快訊

HTC沒放棄手機！推6款新機外型曝 入門款電競機攻玩家市場

為何「擎天崗」雨量全國最猛烈？氣象署直指關鍵就是它

藝人閃兵檢警拘提修杰楷4人 Energy書偉被逮自承：早知有這一天

3縣市雨量估達大豪雨等級 氣象署曝停班停課決策者身分

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
豪大雨持續。記者季相儒／攝影
豪大雨持續。記者季相儒／攝影

豪大雨持續，媒體解讀氣象署的雨量預估資料，分析達到停班停課標準的縣市，不過，不少民眾對於自己居住或通勤上班上課縣市今天並未停班停課，紛紛湧入縣市首長臉書發洩情緒。

中央氣象署氣象預報中心資深預報員官欣平今天表示，停班停課標準，不是氣象署可以做決定的，氣象署目前提供的資訊包含未來大豪雨和超大豪雨區域，24小時雨量推論部分，下午2時至明天下午2時有可能達到大豪雨區域包含雙北山區、宜蘭山區。

官欣平說，所謂的大豪雨，就是24小時來到350毫米的程度，超大豪雨則是24小時500毫米狀態。大台北山區有超大豪雨情形。

至於雨量是否會影響上下班，官欣平說，是縣市政府對於雨量報告會有自己的決策。

停班停課 豪雨 雨量

延伸閱讀

擎天崗雨量全國最猛烈原因曝 氣象署直指關鍵就是它

已無共伴為何雨彈驚人 氣象署：低壓帶+東北季風 出現「小低壓環流」

強勢東北季風往南擴展 不只北北桃 「宜蘭到北花蓮」今降雨更猛烈

超大豪雨續轟 北北基宜嚴防強降雨 北部及東部整日濕涼

相關新聞

氣象署最新「24小時雨量預測」 5縣市達停班停課標準

今天持續受到風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，根據中央氣象署今天上午10時更新的「114年1020豪雨事件各地區2...

強勢東北季風往南擴展 不只北北桃 「宜蘭到北花蓮」今降雨更猛烈

風神颱風外圍環流及東北季風雙重影響，迎風面易出現共伴效應，中央氣象署發布豪雨特報，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「...

3縣市雨量估達大豪雨等級 氣象署曝停班停課決策者身分

豪大雨持續，媒體解讀氣象署的雨量預估資料，分析達到停班停課標準的縣市，不過，不少民眾對於自己居住或通勤上班上課縣市今天並...

已無共伴為何雨彈驚人 氣象署：低壓帶+東北季風 出現「小低壓環流」

北部和東半部豪大雨持續，中央氣象署氣象預報中心資深預報員官欣平今天表示，主要低壓帶和東北季風影響是今天和明天，周四比較偏...

北東「共伴效應」狂風暴雨大降溫 光復節連假又有東北季風南下

風神颱風外圍環流配合北方東北季風南下，所引發的共伴效應豪雨，已經為北部、東北部帶來顯著的雨量，天氣風險公司粉專「天氣風險...

雙北做對決定？豪雨假落空抗風雨出門 通勤族怨：襪子都濕了

受到風神颱風外圍環流與東北季風「共伴效應」影響，北部出現明顯風雨。對此，一名網友好奇發問「各地風雨情況如何？是不是不該放假？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。