3縣市雨量估達大豪雨等級 氣象署曝停班停課決策者身分

豪大雨持續，媒體解讀氣象署的雨量預估資料，分析達到停班停課標準的縣市，不過，不少民眾對於自己居住或通勤上班上課縣市今天並未停班停課，紛紛湧入縣市首長臉書發洩情緒。

中央氣象署氣象預報中心資深預報員官欣平今天表示，停班停課標準，不是氣象署可以做決定的，氣象署目前提供的資訊包含未來大豪雨和超大豪雨區域，24小時雨量推論部分，下午2時至明天下午2時有可能達到大豪雨區域包含雙北山區、宜蘭山區。

官欣平說，所謂的大豪雨，就是24小時來到350毫米的程度，超大豪雨則是24小時500毫米狀態。大台北山區有超大豪雨情形。

至於雨量是否會影響上下班，官欣平說，是縣市政府對於雨量報告會有自己的決策。