影／號召穿白衣赴長榮馬拉松遞白玫瑰陳情 呼籲正視改善請假制度

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
工會准備了「請假無罪」的標語與應援小物，屆時將由工會幹部與會員親自發放給支持空服員和支持長榮航空改革請假制度的跑者。記者邱德祥／攝影
工會准備了「請假無罪」的標語與應援小物，屆時將由工會幹部與會員親自發放給支持空服員和支持長榮航空改革請假制度的跑者。記者邱德祥／攝影

長榮空服員日前抱病上班返台後離世，桃園市空服員職業工會呼籲長榮航空改革，號召空服員10月26日穿白衣、獻白玫瑰給給公司高層。桃園市空服員職業工會理事周沛汝、秘書長周聖凱今天舉行記者會，公布10月26日長榮馬拉松陳抗規畫，周沛汝表示10月26日的「長榮航空馬拉松行動」，會用最溫柔的方式，傳達最堅定的訴求。

周沛汝說失去了一位深受大家喜愛的夥伴，她的離開讓大家看見長榮航空請假制度的嚴重缺陷，也再次提醒在這個看似光鮮的職場中，仍有許多制度性的壓力，使勞工在病痛中仍要擔心被責難，這不該是任何人的職場現實。令人遺憾的是，在同仁離世後的一周內，沒有等到公司高層真誠的慰問或行動。10月17日公司召開的記者會上，總經理僅回應「會保障跑者安全」，完全未提及請假制度改革，讓員工深感寒心。

周沛汝宣布取消原定於10月21日的協商行動，將全力準備10月26日的「長榮航空馬拉松行動」，用最溫柔的方式，傳達最堅定的訴求。周沛汝強調當日的抗爭不會影響賽事進行，行動當天僅由現役空服員將白玫瑰與陳情信交給董事長林寶水與總經理孫嘉明，請公司正視並改善請假制度和企業文化，不要讓員工在生病時還必須害怕請假。制度必須被改變，這是工會最誠懇的訴求。

工會也邀請大家在比賽當天一起穿白色衣服參賽，以溫柔的方式表達哀悼與支持。工會準備了「請假無罪」的標語與應援小物，屆時將由工會幹部與會員親自發放給支持空服員和支持長榮航空改革請假制度的跑者。

桃園市空服員職業工會理事周沛汝（右）、秘書長周聖凱（左）今天舉行記者會公布10月26日長榮馬拉松陳抗規畫，工會准備了「請假無罪」的標語與應援小物。記者邱德祥／攝影
桃園市空服員職業工會理事周沛汝（右）、秘書長周聖凱（左）今天舉行記者會公布10月26日長榮馬拉松陳抗規畫，工會准備了「請假無罪」的標語與應援小物。記者邱德祥／攝影

