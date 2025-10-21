快訊

HTC沒放棄手機！推6款新機外型曝 入門款電競機攻玩家市場

為何「擎天崗」雨量全國最猛烈？氣象署直指關鍵就是它

藝人閃兵檢警拘提修杰楷4人 Energy書偉被逮自承：早知有這一天

冬季好發！許多人一早起床踏到地板時感覺觸電 醫揭足底筋膜炎4大症狀

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
初鳴堂中醫診所院長周大翔說，足底筋膜炎是一種 以「筋膜過度使用」與「局部慢性炎症」為主的足部疼痛症，包括生冷、濕熱、過度辛辣刺激等食物都應避免。示意圖。圖／123RF
初鳴堂中醫診所院長周大翔說，足底筋膜炎是一種 以「筋膜過度使用」與「局部慢性炎症」為主的足部疼痛症，包括生冷、濕熱、過度辛辣刺激等食物都應避免。示意圖。圖／123RF

許多人一早起床踏到地板時，就奇妙的觸電感，或走路都會覺得有東西拉住、黏住腳底的不舒適感？初鳴堂中醫診所院長周大翔說，這種不舒適的感覺，可能是足底筋膜正在發炎，足底筋膜是連接腳跟與腳趾的一條厚韌結締組織，一旦過度拉扯，其壓力或損傷將導致發炎或退化性病變，形成足底筋膜炎

周大翔表示，足底筋膜炎常見原因，包括運動過量、運動姿勢錯誤，或是有扁平足、高弓足等足弓異常情形，甚至是體重過重、長期久站無適度休息等，導致腰、臀、腿肌肉過度緊繃，肌肉筋膜張力過大，一路遷延至足底及足弓周圍產生筋膜發炎反應，足跟跟腱為小腿連接足跟的交界處，因此，大多足底筋膜炎發生在足跟周圍機率最高。

足底筋膜炎典型四大症狀，包括早上起床第一步踩地劇痛、足跟內側疼痛、長時間行走或站立後疼痛症狀加劇、疼痛可能呈刀割般、灼熱或鈍痛。

周大翔說，以中醫觀點，將足底筋膜炎歸納為痺證，又包括寒痺、濕痺、熱痺、筋痺，病因為外感風寒濕邪，導致邪氣阻絡，氣血不通；久站勞損導致筋脈疲勞；及肝腎虧虛導致筋骨失養。治療方式包括傳統針灸外，對於部分筋膜沾黏或病程較久的肌肉過度緊繃，需要透過針刀這個特殊針具，以有更好療效及縮短治療時間。

周大翔指出，局部痛點經常只是身體爆發的警訊徵兆，找出病根源頭才能有效根治疾病，足底筋膜炎部分的人經由小腿張力過大引起，部分的人則從腰部往下延伸影響，甚至病程較久的人也可能從上半身的遠端筋膜拉扯，一路影響身體筋膜張力過大至足跟。臨床上，不同診斷方式會有不同治療決策，此外，結構治療仍必須搭配臟腑氣血調整才能完成內外的整體治療，治療足底筋膜炎透過針灸、針刀及中藥同時治療能達到事半功倍療效。

周大翔說，分享足底筋膜炎是一種 以「筋膜過度使用」與「局部慢性炎症」為主的足部疼痛症，造成局部氣血瘀阻及容易過度刺激而發炎的食物都應避免，包括生冷食物、濕熱食物、過度辛辣刺激食物、過食肥膩極難消化食物等都需要減少，保健方式可以適度透過筋膜槍或是筋膜放鬆滾輪輔助放鬆腰、臀、腿肌肉，剛開始可以先從放鬆小腿肌開始，慢慢延伸往大腿及腰臀，學會自主放鬆肌肉可以有效維持治療後的足底筋膜健康。

筋膜炎

延伸閱讀

女性真的更容易罹患失智症！科學家發現原因：大腦發炎基因是2倍

丈夫觸電動彈不得！妻子急智1反應救夫影片曝光 網讚：娶對了

暴雨涉水趕赴考場！ 巴西17歲女高中生「遭斷裂電線擊中」觸電亡

偷剪台積電電線釀爆炸 男渾身是血爬車逃命遭判刑

相關新聞

影／號召穿白衣赴長榮馬拉松遞白玫瑰陳情 呼籲正視改善請假制度

長榮空服員日前抱病上班返台後離世，桃園市空服員職業工會呼籲長榮航空改革，號召空服員10月26日穿白衣、獻白玫瑰給給公司高...

板南線捷運行駛...「碰」聲響 尖峰時刻突故障 民眾被迫下車

台北捷運板南線今天早上9時55分，抵達忠孝復興時發生列車異常，列車到站後立即關燈，乘客被迫下車，約有百位乘客受影響。

苦瓜「最營養部分」你都丟了？日專家：不只不苦 維生素C是果肉1.7倍

根據日媒「FNN」報導，在料理苦瓜時，許多人習慣將中間的瓜囊挖除丟棄。事實上，這可能是個浪費的行為。日本蔬果專家堀基子指出，苦瓜囊不僅幾乎沒有苦味，營養價值更遠勝果肉，丟掉非常可惜。本文將分享如何挑選苦瓜，以及如何聰明料理，在保留營養的同時去除苦味。

退休護理長聲音沙啞10年 診斷單側聲帶麻痹 術中調音再獲新「聲」

65歲的退休護理長淑美（化名），十多年前聲音突然又沙又啞，不僅難以與病人溝通，開會講話也形成巨大的壓力，於是申請提早退休...

不是鮭魚！ 營養師大推「這種魚」的 Omega-3降血脂、抗發炎

長時間使用3C，容易用眼過度導致疲勞和不適，補充魚油有助改善乾眼症狀，長庚仁愛合作聯盟醫院營養師徐佳靖說，「鯖魚」是攝取...

同心圓弧波狀雲 鄭明典：強對流在海上

強對流在海上。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出衛星雲圖，有同心圓弧的波狀雲。他表示，這很可能是強烈對流激發的大氣重力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。