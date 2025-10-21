冬季好發！許多人一早起床踏到地板時感覺觸電 醫揭足底筋膜炎4大症狀

許多人一早起床踏到地板時，就奇妙的觸電感，或走路都會覺得有東西拉住、黏住腳底的不舒適感？初鳴堂中醫診所院長周大翔說，這種不舒適的感覺，可能是足底筋膜正在發炎，足底筋膜是連接腳跟與腳趾的一條厚韌結締組織，一旦過度拉扯，其壓力或損傷將導致發炎或退化性病變，形成足底筋膜炎。

周大翔表示，足底筋膜炎常見原因，包括運動過量、運動姿勢錯誤，或是有扁平足、高弓足等足弓異常情形，甚至是體重過重、長期久站無適度休息等，導致腰、臀、腿肌肉過度緊繃，肌肉筋膜張力過大，一路遷延至足底及足弓周圍產生筋膜發炎反應，足跟跟腱為小腿連接足跟的交界處，因此，大多足底筋膜炎發生在足跟周圍機率最高。

足底筋膜炎典型四大症狀，包括早上起床第一步踩地劇痛、足跟內側疼痛、長時間行走或站立後疼痛症狀加劇、疼痛可能呈刀割般、灼熱或鈍痛。

周大翔說，以中醫觀點，將足底筋膜炎歸納為痺證，又包括寒痺、濕痺、熱痺、筋痺，病因為外感風寒濕邪，導致邪氣阻絡，氣血不通；久站勞損導致筋脈疲勞；及肝腎虧虛導致筋骨失養。治療方式包括傳統針灸外，對於部分筋膜沾黏或病程較久的肌肉過度緊繃，需要透過針刀這個特殊針具，以有更好療效及縮短治療時間。

周大翔指出，局部痛點經常只是身體爆發的警訊徵兆，找出病根源頭才能有效根治疾病，足底筋膜炎部分的人經由小腿張力過大引起，部分的人則從腰部往下延伸影響，甚至病程較久的人也可能從上半身的遠端筋膜拉扯，一路影響身體筋膜張力過大至足跟。臨床上，不同診斷方式會有不同治療決策，此外，結構治療仍必須搭配臟腑氣血調整才能完成內外的整體治療，治療足底筋膜炎透過針灸、針刀及中藥同時治療能達到事半功倍療效。

周大翔說，分享足底筋膜炎是一種 以「筋膜過度使用」與「局部慢性炎症」為主的足部疼痛症，造成局部氣血瘀阻及容易過度刺激而發炎的食物都應避免，包括生冷食物、濕熱食物、過度辛辣刺激食物、過食肥膩極難消化食物等都需要減少，保健方式可以適度透過筋膜槍或是筋膜放鬆滾輪輔助放鬆腰、臀、腿肌肉，剛開始可以先從放鬆小腿肌開始，慢慢延伸往大腿及腰臀，學會自主放鬆肌肉可以有效維持治療後的足底筋膜健康。