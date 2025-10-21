快訊

台灣設計展「水溝蓋」小物被搶翻 日產翻4倍仍不夠賣

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台灣設計展中一款「彰化市公所水溝蓋」迅速竄紅，買到缺貨。圖／許晉榮提供
台灣設計展中一款「彰化市公所水溝蓋」迅速竄紅，買到缺貨。圖／許晉榮提供

台灣設計展在彰化進入倒數，眾多展品中，一款「彰化市公所水溝蓋」迅速竄紅，這個以清水混凝土手作灌模的小物，看似尋常，卻因細緻設計及展現日常街景的文創，引起搶購熱潮，展區現場屢次售罄。

「沒想到會紅成這樣。」設計者許晉榮笑說，最近幾乎天天與妻子趕工翻模，仍供不應求，目前僅有15副模具，以前一天能做15個，如今得生產到五、六十個仍追不上訂單。

這款商品其實早在2016年問世，許晉榮說，靈感來自他家花店門口的水溝蓋，他以前每天清洗用品倒水後，意外發現水溝蓋縫隙中長出綠植，在夾縫中頑強生長的植物，啟動他的靈感，讓他嘗試將平凡的街景變成能被看見的設計。

許晉榮從對水泥一無所知嘗試製作，到經歷無數次失敗，改良配方與比例，漸漸做出現在所看到光滑如鏡的清水混凝土盆器，設計出小、中、大三種尺寸，可作花器、置物或零錢筒。

這次設計展許晉榮透過長期合作的員林選物店「巧克莉莉」將商品帶入展區「人人百貨」，水溝蓋一曝光就引起共鳴，社群平台 Threads 上更有設計師分享擺設照，引發網友熱烈討論，甚至出現集單預購。許晉榮說，以前做商品比較像自得其樂，現在突然被看見被理解，覺得高興又驚喜。

台灣設計展在彰化進入倒數，一款「彰化市公所水溝蓋」迅速竄紅。圖／許晉榮提供
台灣設計展在彰化進入倒數，一款「彰化市公所水溝蓋」迅速竄紅。圖／許晉榮提供
台灣設計展「彰化市公所水溝蓋」因細緻設計及展現日常街景的文創，引起搶購熱潮。圖／許晉榮提供
台灣設計展「彰化市公所水溝蓋」因細緻設計及展現日常街景的文創，引起搶購熱潮。圖／許晉榮提供

