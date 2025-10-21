板南線列車跳電600人受影響 北捷：詳查故障原因

台北捷運板南線今早9時54分發生列車跳電，約有600人受到影響，民眾表示，當下聽到列車突然「碰」一聲，列車速度就放慢。北捷說明，目前系統營運正常，故障原因正在派員詳查。

今早該列車從忠孝新生行經忠孝復興時，行駛過程突然發出「碰」聲，列車也有晃動，隨即感受到列車速度放緩、空調等機器運轉漸漸停止。到了到站忠孝復興時，車廂突然燈暗，保全隨即請乘客下車。

北捷表示，9時54分從板南線一部列車，車廂跳緊急照明，行控中心依SOP請車上旅客在忠孝復興站換乘下班列車，處理時間約4分鐘、影響約600人，目前系統營運正常。

北捷說明，期間加強列車、車站廣播及派員引導，列車調整班距因應。故障原因已派員詳查。