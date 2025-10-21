聽新聞
0:00 / 0:00
板南線列車跳電600人受影響 北捷：詳查故障原因
台北捷運板南線今早9時54分發生列車跳電，約有600人受到影響，民眾表示，當下聽到列車突然「碰」一聲，列車速度就放慢。北捷說明，目前系統營運正常，故障原因正在派員詳查。
今早該列車從忠孝新生行經忠孝復興時，行駛過程突然發出「碰」聲，列車也有晃動，隨即感受到列車速度放緩、空調等機器運轉漸漸停止。到了到站忠孝復興時，車廂突然燈暗，保全隨即請乘客下車。
北捷表示，9時54分從板南線一部列車，車廂跳緊急照明，行控中心依SOP請車上旅客在忠孝復興站換乘下班列車，處理時間約4分鐘、影響約600人，目前系統營運正常。
北捷說明，期間加強列車、車站廣播及派員引導，列車調整班距因應。故障原因已派員詳查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言