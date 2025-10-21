接觸酸性飲料恐溶出殘渣！「麻古茶坊」輸入中國吸管溶出試驗不合格

人人一杯手搖飲，連天團Black Pink來台開場，吃播環節都入境隨俗，拿上一杯手搖。不過，衛福部食藥署今天公布邊境不合格品項，知名連鎖手搖飲店「麻古茶坊」自中國大陸輸入吸管，被檢出溶出試驗超標，共450公斤被要求退運或銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，溶出試驗超標，代表吸管在酸性飲料中，可能溶出殘渣，造成健康危害。

食藥署在邊境抽驗這批由輸入業者「麻古茶坊股份有限公司」報驗的中國吸管，以攝氏4度醋酸於攝氏9度放置30分鐘後，溶出試驗結果檢出蒸發殘渣49ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以聚丙烯為合成原料的塑膠類，蒸發殘渣合格標準為30ppm以下。劉芳銘表示，這是該公司6個月內首次不合格，調升抽驗比率從一般抽批改為加強抽批，抽驗比率2至5成。

劉芳銘指出，若業者製造食品容器具時，製造過程中材料未完全融合，使用溶出試驗測試時，就會出現殘渣，本次試驗以醋酸模擬可能的飲食情境，發現前述這批吸管溶出殘渣量超標，這表示吸管若碰到飲料中的酸，也有可能產生殘渣，讓民眾誤食，造成相關危害。

食藥署另揪出3批分別從法國及瑞士輸入的「乾酪」，檢出大腸桿菌不合格。劉芳銘表示，聯馥食品股份有限公司報驗法國乾酪，在5個樣品中，每公克檢出大腸桿菌最確數為460及1100，河洛企業股份有限公司報驗法國乾酪，在5個樣品中，每公克檢出大腸桿菌最確數皆為1100，華熊國際企業有限公司」報驗瑞士乾酪，在5個樣品中，每公克檢出大腸桿菌最確數介於15至240。

劉芳銘說，大腸桿菌是環境衛生標準，若食品製造、包裝環境不佳，就有可能發生大腸桿菌汙染，民眾吃下這些食物，會出現腹瀉等症狀，依「食品中微生物衛生標準」，大腸桿菌於乾酪類之檢驗結果判定，5個樣品中，允許不超過2個樣品的微生物檢驗值介於每公克大腸桿菌最確數為10到100之間，但不得有任何一個樣品之檢驗值大於每公克大腸桿菌最確數為100。

劉芳銘表示，這批違規產品必須退運或銷毀，且食藥署針對聯馥食品股份有限公司、河洛企業股份有限公司及華熊國際企業有限公司，在邊境查驗比率，從一般抽批調整為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。