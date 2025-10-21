華航永續航班今飛往曼谷 飛行挑戰添加40%SAF刷新紀錄

因應淨零排碳，各國鼓勵航空公司添加永續航空燃料（SAF），中華航空今年第4度參與天合聯盟SkyTeam航空飛行挑戰（The Aviation Challenge, TAC），今天以A350-900新世代節油航機，執飛CI831／CI832桃園往返曼谷航班作為示範，攜手中油公司，首度於台灣出發航段添加高達40％SAF，創下歷屆最高比例，並導入低碳蔬食與空地減碳措施。

華航永續長鄭智仁表示，根據國際航空運輸協會（IATA）資料，SAF相較傳統燃油可減少約80％的碳排放。今年示範航空亮點主要為中油贊助添加SAF高達40%，來回共可減少近20噸碳排放。

旅客服務部分，針對機上服務電子化， 包含提前登機、預選座位及免稅品，也鼓勵使用雲端書房，達到精準裝載，減少耗油量；用品方面則減少包裝，或使用可回收再生材質；餐飲方面則採用低碳蔬食及選用在地食材。

鄭智仁說，為計算碳足跡及碳中和，需要計算排碳量，透過上述方式來減少碳排，但由於使用SAF還是會有部分碳排，因此也購買全球符合ESG的碳抵換方案，讓碳排放量等於0，達到淨零碳排；過去華航會採購Golden Standard碳權，這次則是購買Corsia碳權來做碳抵換。

鄭智仁說，CI831桃園－曼谷航班添加40%永續航空燃油，創下歷屆航空飛行挑戰示範航班最高添加比例，單次添加量達約7.7公噸；回程CI832曼谷－桃園航班則向泰國供油商PTTOR採購，添加1%永續航空燃油。

至於為何要選擇飛往曼谷航班作為示範班？鄭智仁表示，今年是華航第4度參與天合聯盟SkyTeam航空飛行挑戰，第1次示範航班是飛往新加坡，但並未添加SAF，第2次飛往日本才有添加SAF，而今年是台灣的SAF使用元年，今年4月也在高雄首度添加SAF，同時也發現泰國也開始執行添加SAF進行，因此這次才會選擇以執飛CI831／CI832桃園往返曼谷航班作為示範。

華航表示，此次去程桃園－曼谷的航班攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」推出全蔬食料理；返程航班則推出「泰式打拋植物肉佐香米與荷包蛋」主菜及「香蘭椰絲甜凍」甜點。