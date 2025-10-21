快訊

HTC沒放棄手機！推6款新機外型曝 入門款電競機攻玩家市場

為何「擎天崗」雨量全國最猛烈？氣象署直指關鍵就是它

藝人閃兵檢警拘提修杰楷4人 Energy書偉被逮自承：早知有這一天

環管署智慧執法 查獲全國首例排放超限甲苯有毒廢氣案

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部環境管理署運用科學儀器蒐證不當排放揮發性有機廢氣。圖／環境部環境管理署提供
環境部環境管理署運用科學儀器蒐證不當排放揮發性有機廢氣。圖／環境部環境管理署提供

環境部環境管理署中區環境管理中心運用空品感測物聯網大數據及分析環保系統事業申報資料，發現彰化縣濱海產業園區某PU合成皮製造業者，有不當排放揮發性有機廢氣並逃漏繳空氣污染防制費情事，經報請彰化地方檢察署指揮偵辦，查獲該事業除蓄意逃漏繳空氣污染防制費外，排放管道廢氣經檢測有害空氣污染物甲苯超過法規排放標準24倍。

環境部環境管理署表示，經彰化地方檢察署國土組主任檢察官周佩瑩及檢察官鄭羽棻指揮法務部調查局航業調查處、警政署保七總隊第三大隊中區中隊偵辦，及由環境管理署中區環境管理中心及彰化縣環境保護局辦理相關行政稽查，並於今年6月間展開檢環調警聯合查緝行動，發現該事業於申請固定污染源操作許可證內容蓄意登載製程採用水性環保樹脂塗料，但實際上卻使用含大量甲苯及丁酮等揮發性有機物樹脂塗料之不實申請行為。

同時將製程原物料使用量以多報少，藉以逃漏繳空氣污染防制費之不實申報行為，後續將由彰化縣環境保護局追繳該事業5年內逃漏繳之空氣污染防制費。除將依違反空氣污染防制法裁罰及追繳逃漏繳之空氣污染防制費外，另不實申請、申報不實及排放甲苯濃度超過排放限值廢氣涉犯空氣污染防制法刑責部分，刻由彰化地方檢察署偵辦中

本案查緝時並同步針對該事業排放管道廢氣進行檢測甲苯濃度，檢測結果超出排放標準高達24倍。同時甲苯為有害空氣污染物，檢測結果亦超出排放限值，為全國首例查獲事業因排放有害空氣污染物超出排放限值，涉犯空氣污染防制法第53條刑責規定案件。

甲苯為有害空氣污染物，急性吸入會刺激眼睛和呼吸道、引起頭暈、頭痛、噁心等症狀，高濃度可能導致意識模糊甚至死亡。長期暴露則會損害中樞神經系統，導致記憶力衰退、動作不協調，並可能損害肝臟、腎臟和聽力。

環境部為嚇阻不肖業者排放有害空氣污染物，於108年起陸續公告「固定污染源有害空氣污染物種類及排放限值」，依據空氣污染防制法第53條規定，排放管道排放有害空氣污染物超過排放限值，足以生損害於他人之生命、身體健康者，處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以上1,500萬元以下罰金。

環境管理署呼籲，事業應落實各項空氣污染防制設備操作，該署將持續與各縣市環保局加強管制空污固定污染源，以維護空氣品質。同時提醒業者應據實申請固定污染源操作許可及依法誠實申報空氣污染防制費，倘有製程原物料種類、使用量變動及短漏繳空氣污染防制費情形，應主動向各縣市環保局申請許可變更及補繳空氣污染防制費，切勿心存僥倖，否則一旦被查獲將面臨科處刑責與追繳2倍短漏繳空氣污染防制費。

延伸閱讀

苗栗三義山坡地保育區遭棄置1.3萬噸廢樹枝 地主204萬所得宣告沒收

埔里山城馬拉松跑國道 國6埔里段19日管制9小時

台中婦人倒臥中區綠空鐵道...頭部撕裂傷 送醫後幸救回

謠傳家樂福苗栗店結束營業 中區公關：沒有閉店計畫

相關新聞

影／號召穿白衣赴長榮馬拉松遞白玫瑰陳情 呼籲正視改善請假制度

長榮空服員日前抱病上班返台後離世，桃園市空服員職業工會呼籲長榮航空改革，號召空服員10月26日穿白衣、獻白玫瑰給給公司高...

板南線捷運行駛...「碰」聲響 尖峰時刻突故障 民眾被迫下車

台北捷運板南線今天早上9時55分，抵達忠孝復興時發生列車異常，列車到站後立即關燈，乘客被迫下車，約有百位乘客受影響。

苦瓜「最營養部分」你都丟了？日專家：不只不苦 維生素C是果肉1.7倍

根據日媒「FNN」報導，在料理苦瓜時，許多人習慣將中間的瓜囊挖除丟棄。事實上，這可能是個浪費的行為。日本蔬果專家堀基子指出，苦瓜囊不僅幾乎沒有苦味，營養價值更遠勝果肉，丟掉非常可惜。本文將分享如何挑選苦瓜，以及如何聰明料理，在保留營養的同時去除苦味。

退休護理長聲音沙啞10年 診斷單側聲帶麻痹 術中調音再獲新「聲」

65歲的退休護理長淑美（化名），十多年前聲音突然又沙又啞，不僅難以與病人溝通，開會講話也形成巨大的壓力，於是申請提早退休...

不是鮭魚！ 營養師大推「這種魚」的 Omega-3降血脂、抗發炎

長時間使用3C，容易用眼過度導致疲勞和不適，補充魚油有助改善乾眼症狀，長庚仁愛合作聯盟醫院營養師徐佳靖說，「鯖魚」是攝取...

同心圓弧波狀雲 鄭明典：強對流在海上

強對流在海上。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出衛星雲圖，有同心圓弧的波狀雲。他表示，這很可能是強烈對流激發的大氣重力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。