苗栗凌晨低溫19.8度 鄭明典直言降溫有感

根據氣象署網站，今天持續受颱風外圍環流及東北季風雙重影響，凌晨最低溫為苗栗縣銅鑼鄉的攝氏19.8度。前氣象局長鄭明典表示降溫有感，今天雨勢不像昨天那麼強，但累積雨量還是顯著。

根據中央氣象署網站，今天凌晨平地最低溫為苗栗縣銅鑼鄉19.8度；其他縣市部分，台北市大安區21.3度、基隆市七堵區21度、新北市樹林區20.6度、桃園市楊梅區20.3度。

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示「降溫了，有感」。他說，只看清晨低溫，降輻不特別大，但是和不久前的白天高溫比，那就涼爽非常多；今天雨區和昨天差不多，雨勢不像昨天那麼強，持續地下，累積雨量還是顯著，室外活動要小心點。

氣象署持續更新豪雨特報，東北季風及颱風外圍環流影響，今天台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，台北市、新北市、宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨。

基隆市及桃園市、新竹縣山區有局部大雨或豪雨，桃園、新竹、苗栗及花蓮地區有局部大雨發生的機率。注意短延時強降雨及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

根據氣象署網站，今天截至上午8時30分，累積雨量以台北市士林區擎天崗230.5毫米最多；其他縣市部分，新北市汐止區200毫米、宜蘭縣頭城鎮136.5毫米。

若是自昨天起至今天上午8時許，累積雨量同樣以台北市士林區擎天崗最多，達693.5毫米，其次是新北市汐止區503毫米、宜蘭縣南澳鄉426.5毫米。