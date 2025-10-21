快訊

HTC沒放棄手機！推6款新機外型曝 入門款電競機攻玩家市場

為何「擎天崗」雨量全國最猛烈？氣象署直指關鍵就是它

藝人閃兵檢警拘提修杰楷4人 Energy書偉被逮自承：早知有這一天

苗栗凌晨低溫19.8度 鄭明典直言降溫有感

中央社／ 台北21日電
風神颱風外圍環流配合北方東北季風南下，所引發的共伴效應豪雨，已經為北部、東北部帶來顯著的雨量。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
風神颱風外圍環流配合北方東北季風南下，所引發的共伴效應豪雨，已經為北部、東北部帶來顯著的雨量。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

根據氣象署網站，今天持續受颱風外圍環流及東北季風雙重影響，凌晨最低溫為苗栗縣銅鑼鄉的攝氏19.8度。前氣象局長鄭明典表示降溫有感，今天雨勢不像昨天那麼強，但累積雨量還是顯著。

根據中央氣象署網站，今天凌晨平地最低溫為苗栗縣銅鑼鄉19.8度；其他縣市部分，台北市大安區21.3度、基隆市七堵區21度、新北市樹林區20.6度、桃園市楊梅區20.3度。

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示「降溫了，有感」。他說，只看清晨低溫，降輻不特別大，但是和不久前的白天高溫比，那就涼爽非常多；今天雨區和昨天差不多，雨勢不像昨天那麼強，持續地下，累積雨量還是顯著，室外活動要小心點。

氣象署持續更新豪雨特報，東北季風及颱風外圍環流影響，今天台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，台北市、新北市、宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨。

基隆市及桃園市、新竹縣山區有局部大雨或豪雨，桃園、新竹、苗栗及花蓮地區有局部大雨發生的機率。注意短延時強降雨及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

根據氣象署網站，今天截至上午8時30分，累積雨量以台北市士林區擎天崗230.5毫米最多；其他縣市部分，新北市汐止區200毫米、宜蘭縣頭城鎮136.5毫米。

若是自昨天起至今天上午8時許，累積雨量同樣以台北市士林區擎天崗最多，達693.5毫米，其次是新北市汐止區503毫米、宜蘭縣南澳鄉426.5毫米。

豪雨 雨量

延伸閱讀

北部雨很大！鄭明典：我家在紅色區塊內

哈隆結構很像「颱風符號」 鄭明典：大約是中颱上限或強颱下限

今年已21個颱風大多走這路徑 鄭明典曝麥德姆對台影響

樺加沙進入快速的強度增強期 鄭明典：這個颱風需要密切關注

相關新聞

影／號召穿白衣赴長榮馬拉松遞白玫瑰陳情 呼籲正視改善請假制度

長榮空服員日前抱病上班返台後離世，桃園市空服員職業工會呼籲長榮航空改革，號召空服員10月26日穿白衣、獻白玫瑰給給公司高...

板南線捷運行駛...「碰」聲響 尖峰時刻突故障 民眾被迫下車

台北捷運板南線今天早上9時55分，抵達忠孝復興時發生列車異常，列車到站後立即關燈，乘客被迫下車，約有百位乘客受影響。

苦瓜「最營養部分」你都丟了？日專家：不只不苦 維生素C是果肉1.7倍

根據日媒「FNN」報導，在料理苦瓜時，許多人習慣將中間的瓜囊挖除丟棄。事實上，這可能是個浪費的行為。日本蔬果專家堀基子指出，苦瓜囊不僅幾乎沒有苦味，營養價值更遠勝果肉，丟掉非常可惜。本文將分享如何挑選苦瓜，以及如何聰明料理，在保留營養的同時去除苦味。

退休護理長聲音沙啞10年 診斷單側聲帶麻痹 術中調音再獲新「聲」

65歲的退休護理長淑美（化名），十多年前聲音突然又沙又啞，不僅難以與病人溝通，開會講話也形成巨大的壓力，於是申請提早退休...

不是鮭魚！ 營養師大推「這種魚」的 Omega-3降血脂、抗發炎

長時間使用3C，容易用眼過度導致疲勞和不適，補充魚油有助改善乾眼症狀，長庚仁愛合作聯盟醫院營養師徐佳靖說，「鯖魚」是攝取...

同心圓弧波狀雲 鄭明典：強對流在海上

強對流在海上。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出衛星雲圖，有同心圓弧的波狀雲。他表示，這很可能是強烈對流激發的大氣重力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。