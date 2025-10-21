八旬婦肝功能異常竟是零期癌 電燒治療去腫瘤保肝臟

新北83歲黃姓婦人肝臟有一顆約1.5公分腫瘤，確診為零期肝癌，透過電燒治療保住完整肝臟。醫師提醒，肝癌患者初期幾乎沒有症狀，及早發現與治療是關鍵。

新店慈濟醫院胃腸肝膽科醫師鄭煜明說，台灣肝癌高危險族群主要與B、C型肝炎相關，B型肝炎約占5成、C型肝炎約4成，其餘與脂肪肝或酒精肝等有關。隨著疫苗及抗病毒藥物的普及，肝癌整體發生率逐年下降，但一旦感染過B、C型肝炎，就有罹癌風險。肝癌初期幾乎沒有症狀，隨病情惡化，若腫瘤壓迫到膽管可能出現黃疸，晚期易發生轉移，導致肝衰竭、腹水、食慾下降與體重驟減，將嚴重影響生活。

根據臨床數據，零期肝癌治療後平均存活率超過10年以上，若延誤至第二期則縮短為5年，第三期降至2.5年，若已轉移，存活時間僅剩半年。

「在第零期使用電燒治療普遍可根治，不需要化療，已經有遠處轉移才會考慮使用免疫療法及標靶治療。」鄭煜明解釋，電燒治療是透過超音波導引定位，使用電極產生電流，造成離子震動產生超過60度的熱能氣化腫瘤，比起手術能更完整保留健康的肝臟組織。

鄭煜明進一步說明，肝癌患者平均5年的復發率高達7成，電燒治療對於可能復發，需要多次治療的患者而言更具優勢，且此療法住院時間短，通常3日左右即可出院。

適應症方面，電燒治療適用於單顆或3顆以下、每顆腫瘤不超過3公分個案，且腫瘤位置不能靠近心臟、肺臟等重要器官。治療前需評估凝血功能，若有凝血嚴重異常且無法透過治療矯正者，則不適用電燒治療。

鄭煜明提醒，肝臟疾病通常在初期難以發現，易錯過治療佳機，建議45歲以上民眾終生主動接受一次B、C型肝炎篩檢，若是B、C型肝炎帶原者更需定期追蹤，若有相關症狀才可及早以藥物控制或規律追蹤。