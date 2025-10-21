今晨低溫驚見1字頭 大豪雨續炸北東 光復連假天氣曝

東北季風及風神颱風外圍環流影響，易有大雨或豪雨，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，雖然風神颱風位置較為偏西偏南，共伴效應發生的狀況不是特別典型，但是在環境水氣明顯增多配合東北季風交互作用的情況下，迎風面的北部、東北部一帶的累積雨量還是相當可觀。

吳聖宇表示，周日凌晨0時起截至今天上午7時30分，累積雨量最多的地方在台北市士林的擎天崗769.5毫米、台北市南港723.0毫米、新北市石碇620.5毫米、新北市平溪618.0毫米，宜蘭縣東澳嶺482.0毫米、宜蘭縣頭城431.0毫米。

另外東北季風也帶來較涼的空氣，吳聖宇表示，配合降雨的高濕度，今天清晨在北台灣空曠地區頗有涼意，台灣本島平地最低溫出現在苗栗銅鑼19.8度，桃園楊梅也只有20.3度，新竹新豐則是20.5度，新北鶯歌20.6度，宜蘭壯圍21.0度，台北市區以大安森林的21.3度最低，代表性的台北站也降到22.1度。

風神颱風今天已經逐漸往西到西南西方向遠離台灣，不過吳聖宇表示，整個大的東風波動還是帶來很多水氣，加上底層東北季風甚強，兩邊交會區域仍落在台灣東部海面，甚至有低壓波動在台灣東北方海面活動，因此迎風面地區的降雨還是會相當持續。

他說，雖然出現短時強降雨的機會已經大幅降低，但是地形性、長時間穩定累積的雨量還是會相當大，預估在大台北、基隆北海岸、宜蘭等地有大豪雨，陽明山區有超大豪雨發生的機會，桃竹山區也有豪雨，北部的桃竹苗平地以及花蓮地區則是有大雨等級的降雨機會。

迎風面地形上的雨量累積仍會非常明顯，吳聖宇表示，陰雨的時間很長，持續要提醒這些地方的朋友遠離山區、河邊以及低窪危險區域，外出也要特別注意安全。台東到恆春半島一帶，以及中南部山區則是偶有局部短暫陣雨，中南部平地為多雲到陰天氣，降雨機會較低。

溫度方面，吳聖宇表示，今天持續受到東北季風帶來較涼空氣的影響，苗栗以北到宜蘭地區白天高溫只有22至24度，中部及花蓮地區高溫26至28度，南部及台東地區高溫仍有機會來到30至32度左右。

吳聖宇表示，今晚到明天清晨，在中部以北到東北部空曠地區低溫仍會降到20至22度，局部地區可能降到20度以下，濕濕涼涼的感受還是很明顯，要留意身體健康。

各地沿海風力甚強，吳聖宇表示，陣風普遍可達6至8級，尤其是西半部自新竹以南到嘉義一帶的沿海，可能有9至11級的陣風出現機會，務必要特別注意。

明後兩天台灣附近的東北季風還是相當明顯，他說，配合底層較多的水氣，迎風面北部、東北部、東部可能持續會有較長時間的陰雨天氣情況。

吳聖宇表示，大台北地區、北部山區、基隆北海岸、宜蘭等地仍會有較大的累積雨量，日雨量還是有機會來到大雨甚至局部豪雨，降雨的型態還是屬於長延時、穩定累積雨量的類型，發生短時間強降雨的機會較低，不過累積起來的雨量還是會滿多的。花蓮也有局部大雨，台東、恆春半島以及中南部山區則是偶有局部短暫陣雨，中南部平地為多雲的天氣。

溫度方面，吳聖宇表示，苗栗以北到宜蘭一帶降雨仍然明顯，白天的高溫仍只有22至25度左右，花蓮的高溫也維持在26至28度，中部地區高溫有可能逐漸回升到28至30度，南部及台東高溫30至32度，夜晚清晨在中部以北、東北部空曠地區仍只有20至22度左右的低溫，還是要注意夜間溫度較偏涼的情況。

各地沿海也持續有強陣風，西半部沿岸局部地區的陣風仍可能來到10級上下，吳聖宇表示，持續留意強陣風可能造成的影響。

周五開始光復節連續假期，吳聖宇表示，到了周五、周六，東北季風強度有稍微減弱的機會，但是迎風面地區仍持續有降雨，還是可能會有局部大雨出現，要等到周日另一波較乾的東北季風南下，迎風面的降雨可望進一步減少，下周一、下周二應該就會只剩下局部性的短暫陣雨機會。

他表示，北部、東北部在周五、周六白天的溫度有緩慢上升的趨勢，但是上升幅度有限，高溫大概仍只能到25至27度，周日到下周二東北季風再增強之後，高溫有再度降回到23至25度的機會。

低溫方面變化不大，吳聖宇說，未來這幾天一直到下周初在中部以北、東北部空曠地區夜晚清晨低溫仍持續維持在20至22度左右，一直都會有比較明顯的秋涼感受，要留意身體健康情況。中部以南、花東地區則是逐漸會有比較明顯的日夜溫差變化出現，早出晚歸也要多加留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。