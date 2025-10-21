1張圖看共伴效應 擎天崗累積雨量最驚人

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天持續受颱風外圍環流及東北季風雙重影響，基隆北海岸、新北市東側平地、大台北山區及宜蘭山區應防範長時間強降雨，易有局部豪雨等級以上降雨發生。記者季相儒／攝影
今天持續受颱風外圍環流及東北季風雙重影響，基隆北海岸、新北市東側平地、大台北山區及宜蘭山區應防範長時間強降雨，易有局部豪雨等級以上降雨發生。記者季相儒／攝影

根據中央氣象署觀測資料顯示，昨天凌晨0時至今天清晨5時累積最大雨量，以台北市擎天崗624毫米居冠，其次是新北市平溪443毫米、宜蘭縣東澳嶺416.5毫米、桃園市拉拉山315毫米、基隆市五堵279毫米、新竹縣鳥嘴山227毫米。

中央氣象署說，輕度颱風風神位於南海北部朝西轉西南西前進，其北側廣闊、深厚且水氣豐沛的外圍環流，與東北季風在台灣北部及東部近海一帶輻合，雲系發展旺盛，北部及東北部迎風面從昨天起持續因回波移入及地形影響，出現顯著降雨。今天目前出現最大的時雨量及最大的3小時雨量區域均出現在擎天崗，分別為46毫米及113毫米。

由於今天台灣持續受颱風外圍環流及東北季風雙重影響，水氣偏多並持續移入，中央氣象署表示，迎風面基隆北海岸、新北市東側平地、大台北山區及宜蘭山區應防範長時間強降雨，易有局部豪雨等級以上降雨發生；新竹以北及宜蘭平地有局部大雨或豪雨發生的機率，苗栗、花蓮有局部大雨發生的機率，中南部地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨。

連日降雨，北部、東北部山區需留意土石鬆軟、地滑、崩塌、落石、土石流及溪水暴漲，應避免前往山區活動；沿海及低窪處請慎防積淹水。沿海空曠地區及各離島留意較強陣風，尤其苗栗至雲林、澎湖及蘭嶼、綠島、馬祖有11級左右強陣風。中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，尤其今天至周四基隆北海岸、中部以北及澎湖沿海有5至6米以上浪高，避免前往海邊活動。

風神颱風的外圍環流，與東北季風在台灣北部及東部近海一帶輻合，雲系發展旺盛，北部及東北部迎風面從昨天起持續因回波移入及地形影響，出現顯著降雨。圖／中央氣象署提供
風神颱風的外圍環流，與東北季風在台灣北部及東部近海一帶輻合，雲系發展旺盛，北部及東北部迎風面從昨天起持續因回波移入及地形影響，出現顯著降雨。圖／中央氣象署提供

