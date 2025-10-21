經典共伴效應今天恐「絕對絕望」 北部、宜蘭雨量「跟瘀青沒兩樣」

風神颱風和東北季風共伴效應影響，豪大雨持續。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，北部人感受到經典的共伴效應，「但還沒完」，今天東北季風會稍微增強，北部氣溫會再涼一點，在22度左右。

今天是「絕對絕望」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」根據雨量預報圖分析指出，北部、宜蘭「根本跟瘀青沒兩樣」，雨勢應該會非常的有感。至於西半部，雖然山脈扛掉大部分了，山上會有雨，但偶爾的陣雨還是有的。

今天持續受到共伴效應影響，氣象臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北台灣依然容易下雨、強風，今天強降雨風險區主要在基隆北海岸、宜蘭、台北東側，北部山區及花蓮新城和平。這幾日雨量已經相當多，小心積淹水、山區注意土石流。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。