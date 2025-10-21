霜降迎初冬！蛇豬虎猴宜保守 4生肖往北財氣旺

10月23日是節氣「霜降」，民俗專家廖大乙說，霜降來臨轉冷，人易多病應留意，穿搭忌紅色，黑色為宜，尤其犯沖的蛇、豬、虎、猴4生肖宜保守；肖牛、羊、狗、龍者大利方往北，可至住家或公司北方廟宇拜拜補運或去彩券行試手氣。

廖大乙指出，霜降是秋季的最後一個節氣，氣候變化上明顯由涼轉冷，人易多病，因此有俗諺提醒「一年補透透，不如補霜降」，建議民眾在冬天來臨前，先把握霜降進補，不僅溫補養身，也是補運時機，不妨從今天起至霜降當天來好好補運。

民眾可以利用霜降前至霜降當天好好整頓住家，清理家中一整年沒用的物品，壞的丟棄，好的能送人，送舊兼布施，有捨才有得，並且移除移除玫瑰、仙人掌、九重葛等有刺植物，家中帶刺容易發生不好的事情，不傷人不傷己，有利補運。

他也提到，霜降當天忌諱紅色，穿搭應避免紅色衣物，尤其犯沖的蛇、豬、虎、猴4生肖要特別注意，行事上也務必小心保守，降低被沖煞「雪上加霜」的可能性；穿著上建議要順應節氣以黑色為宜，不見得要全黑，黑衣、黑帽等穿搭均可。

此外，乙巳蛇年的大利方位雖是南北向，但霜降當天的大利方在北邊，想要求財補運可以往北走，到住家或公司北方常去的廟宇拜拜補運，也可以去彩券行試手氣，穿搭黑色可增添運勢，尤其肖牛、羊、狗、龍者財運旺，是求財的大好時機。