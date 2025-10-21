共伴效應發威 鄭明典：今晨有感降溫 累積雨量仍顯著

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
風神颱風外圍環流及東北季風雙重影響，迎風面易出現共伴效應，中央氣象署發布豪雨特報。記者季相儒／攝影
風神颱風外圍環流及東北季風雙重影響，迎風面易出現共伴效應，中央氣象署發布豪雨特報。記者季相儒／攝影

降溫了，有感。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，只看清晨低溫，降輻不特別大，但是和不久前的白天高溫比，涼爽非常多了。

他說，今天雨區和昨天差不多，雨勢不像昨天那麼強，持續的下，累積雨量還是顯著，室外活動要小心點。

風神颱風外圍環流及東北季風雙重影響，迎風面易出現共伴效應，中央氣象署發布豪雨特報，今天台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，台北市、新北市、宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，基隆市及桃園市、新竹縣山區有局部大雨或豪雨，桃園、新竹、苗栗及花蓮地區有局部大雨發生的機率。

超大豪雨：台北市山區。

大豪雨：基隆北海岸、北市、新北市、宜蘭縣。

豪雨：桃園市山區、新竹縣山區。

大雨：桃園市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣。

