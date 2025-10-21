超大豪雨續轟 北北基宜嚴防強降雨 北部及東部整日濕涼
風神颱風外圍環流及東北季風雙重影響，迎風面易出現共伴效應，中央氣象署發布豪雨特報，今天台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，台北市、新北市、宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，基隆市及桃園市、新竹縣山區有局部大雨或豪雨，桃園、新竹、苗栗及花蓮地區有局部大雨發生的機率。
超大豪雨：台北市山區。大豪雨：基隆北海岸、北市、新北市、宜蘭縣。豪雨：桃園市山區、新竹縣山區。大雨：桃園市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣。
中央氣象署表示，今天新竹以北及宜蘭整日有陣雨出現，且雨勢明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其大台北、基隆北海岸及宜蘭易有持續性強降雨出現，可能有豪雨等級以上雨勢，留意短延時強降雨伴隨雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區嚴防坍方、落石及溪水暴漲，外出務必小心路況、注意安全。
至於其他地區大多為多雲偶陣雨的天氣，苗栗、花蓮降雨機率亦較高，並有局部大雨發生的機率，外出建議都要攜帶雨具備用。
氣溫方面，北部及東半部整日濕涼，低溫為23至25度，高溫為25至27度，而中南部地區白天舒適早晚涼，低溫為25、26度，高溫則為30、31度。
澎湖為陰短暫陣雨，氣溫24至26度，金門為陰短暫陣雨，氣溫20至24度，馬祖陰短暫陣雨，氣溫20至23度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言