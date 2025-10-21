故宮百年院慶 院長蕭宗煌:感謝老故宮人與新故宮人 四代攜手同行
國立故宮博物院20日晚間舉行「故宮100+院慶暨特展聯合開幕晚會」。故宮院長蕭宗煌表示，不僅珍貴文物是故宮的重要資產，「故宮人」代代薪傳的專業與奉獻精神，更是最珍貴的無形資產。他感謝與故宮攜手同行的所有「故宮人」，「不論是老故宮人或新故宮人」，感謝他們守護世界人類文明的重要文化瑰寶，讓故宮在新的百年續寫榮光，「謹向每一位守護故宮的人，致上最深的敬意與感謝。」
蕭宗煌回顧故宮百年發展，歷經肇始播遷、北溝歲月、建院發展、深耕轉型四大階段，其中有75年在台灣落地生根。為迎接百年院慶，北部院區新行政大樓與第二展覽館相繼竣工啟用，台北市捷運北環線Y28站連接的故宮無障礙連通道工程也將啟動，並持續推動故宮正館整建工程。南部院區「國寶館」館舍則已完成上樑，預定明年底工程完工，未來期待帶給觀眾「看得見的修復與典藏空間」新體驗，南北院區將共同建構「百年新故宮的願景」。
蕭宗煌表示，故宮創院百年與遷徒備極艱辛，老故宮人守護文物來台功不可沒，如今故宮北部院區已深耕一甲子，南部院區十年有成，在四代故宮人共同努力下，秉持專業服務、開放多元、友善共融、永續發展的精神，持續為打造全民共享的博物館而努力。他感謝與故宮攜手同行的所有「故宮人」，包括老故宮人與新故宮人，包括策展、研究等幕前同仁、默默維持博物館運作的機電、安管、清潔、保全、志工等幕後夥伴等。四代故宮人始終恪盡職守，肩負文化傳承使命，守護世界人類文明的重要文化瑰寶。
國立東京博物館此次出借「五馬圖」參加故宮百年院慶特展。副館長淺見龍介表示，東博與故宮多年來締結深厚友誼。此次故宮百年院慶「千年神遇—北宋西園雅集傳奇」特展，特別展出東博重要館藏〈五馬圖〉與〈瀟湘臥遊圖〉兩件作品。〈五馬圖〉被譽為北宋文人畫家李公麟真跡，20 世紀初以來長期失傳，直至 2017 年東博受贈後才重現於世，並於「書聖之後—顏真卿及其時代書法特展」公開展出，成為東亞美術研究史上的盛事。當時故宮亦慷慨出借〈唐 顏真卿 祭姪文稿〉等珍品，展現雙方長久以來的互信與情誼。此次為〈五馬圖〉第二次外借，亦是首次離開日本展出，意義深遠。
此外，舒城李氏〈瀟湘臥遊圖〉則為日本指定國寶，筆墨間流露瀟湘地區氣候濕潤的空氣感。此作原為清宮舊藏，後為日本收藏家菊池惺堂所得。1923 年關東大地震時，惺堂不顧危險搶救此卷與蘇軾〈黃州寒食詩卷〉；後者現藏於故宮，兩件作品可謂緣分深厚。
