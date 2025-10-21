聽新聞
健康你我他／吃素少開車 不再愛名牌

聯合報／ 文／李建緯（竹縣竹北）
出門少開車，盡量搭乘捷運、公車等大眾運輸或步行，既能節能減碳，又能增進身體健康。圖／李建緯提供
出門少開車，盡量搭乘捷運、公車等大眾運輸或步行，既能節能減碳，又能增進身體健康。圖／李建緯提供

步入中年後，開始重視身體養生，覺得身體健康才是一切的根本。首先從飲食方面著手改變，過去飲食口味偏重油重鹹，如今平日午休到素食自助餐挑選喜愛的菜色，如香菇、豆類及紅綠色蔬菜必點，營養充足且能促進體內環保，早晨起床排便舒暢，使腸道健康。我有許多親友日行吃素食，經常在社群分享吃素的好處，鼓勵彼此身體力行。

早晨上班前和午後到便利超商點杯美式咖啡提神已是日常習慣，我會攜帶自己專用的飲水杯，既可以享受折扣優惠又可為環保盡一份心力，省下的金錢，長期下來也頗為可觀。

若出門則少開車，盡量搭乘捷運、公車等大眾運輸或步行，既能節能減碳、減少花費，又能增進身體健康，可謂一舉數得。我不愛貴重名車，花費旣高且非生活必要。

年輕時愛慕虛榮愛買名牌服飾，現在覺得衣著樸素耐穿才實際，實在沒有必要過度奢華浪費，簡單舒適就好，且不再為了出門前如何挑選衣服搭穿而煩惱了。

其實生活方式是可以選擇調整的，如今全球暖化、嚴重氣候異常導致各地災害頻傳，身為世界公民的一分子，從生活習慣改變做起，即使看起來微不足道，長久累積下來，可以發揮意想不到的影響力。

健康你我他／吃素少開車 不再愛名牌

