黃福傳照顧部落童牙齒27年 身心障礙者的彌勒佛

屏東縣高樹鄉黃牙科診所的門前，掛有主持診所的牙醫師黃福傳每周看診時間表，行程滿滿，幾乎沒有空檔。除了自家診所看診，黃福傳定期進駐三地門鄉幫國小學童檢查牙齒，也到迦南養護院、伯大尼與屏安醫院，幫身障者、精神障礙者看牙。最遠曾到台東縣大武鄉、屏東縣滿州鄉牙醫巡迴點，單趟就要120公里路程。

黃福傳今年70歲了，持續20多年開著車穿梭在被稱為「醫療邊陲」的無牙醫鄉義診，是許多幼兒園孩子第一位牙醫師，也是笑咪咪治療身心障礙者的彌勒佛。他自高醫牙醫學系畢業後，為陪伴生病的母親，回家鄉高樹鄉開設牙科診所，是高樹鄉第一間牙科診所。

孩童的啟蒙牙醫 延續兩代情

高樹鄉位在屏東縣最北邊，沿山公路旁是三地門鄉部落。部落學童口腔清潔常常做不到位，蛀牙的情況比比皆是。屏東縣牙醫師公會於1998年成立山地巡迴醫療團隊，黃福傳即加入，每個月兩次到三地門鄉的青山、青葉兩所國小為學童們看牙，至今27年沒有中斷。

就讀青山、青葉國小的學生，從幼兒園3歲到12歲國小畢業，將近10年，由黃福傳照顧他們的牙齒。長期相處下，黃福傳取得他們「信任」，孩子喊他「黃爺爺」，他也成為孩子們的啟蒙牙醫師，不再以為看牙齒很可怕。最早第一年在國小讓黃福傳看牙的小學生們，好些已26歲結婚生子，帶他們的孩子到黃福傳的診所看牙，延續兩代情。

大雨路毀 改騎機車上山看診

黃福傳認為，照護山上小朋友的口腔健康有重要的意義：「讓學生們從學會照顧自己的牙齒起步，學會照顧自己的健康；有勇氣展現自信笑容，人生就贏在了起跑點。」山區的自然環境增加看診的不易，必須有堅持到底的毅力。他有次到三地門鄉看診時，因大雨沖毀路面，汽車無法開進去，他只好折返，回衛生所借機車，再小心翼翼攜帶牙科器材，通過泥濘進入山區看診。

黃福傳(圖左)到偏鄉牙醫巡迴醫療站幫長者看牙，他也到身心障礙者機構幫身障者看牙。圖／黃福傳提供

自家牙科診所加上定期至原鄉看診，黃福傳「好像覺得還不夠忙」，2006年起，又走進身障機構，為住在機構裡的病友們提供口腔醫療。身障病友無法自主照顧牙齒，要靠機構的工作人員協助刷牙，一旦牙齒發生問題，不得不外出看牙，將是勞師動眾的大事。黃福傳的到來，讓病友們可以在熟悉的地方、有安全感的診治疾病。

黃福傳也固定到伯大尼之家、迦南身心障礙養護院、屏安醫院，幫身障者、精神障礙者看牙。面對特殊患者，他很有耐心，不時溫言安撫，輕聲說著「舌頭不要跑出來哦」之類提醒。有病友形容黃醫師「會用很自在的方式」面對身或心難以自主的他們，使他們也感受自在。黃醫師言語不多，但有和藹的笑臉，贏來「彌勒佛」的稱號。

黃福傳到偏鄉牙醫巡迴醫療站幫長者看牙，他(圖右)也到身心障礙者機構幫身障者看牙。圖／黃福傳提供

「在他人的需要上，看見自己的責任」，黃福傳選擇至最需要的地方看診，因而深刻體會偏鄉醫療資源之不足。2014年到2020年，黃福傳接任牙醫師公會全國聯合會醫缺召集人，有機會積極尋找解方。這6年他頻繁往返台灣南北，與衛福部、健保署共同研商，擬定醫缺因應方案。

重返校園 53歲取得碩士學位

更有4年的每周六，黃福傳開車到離屏東120公里外的台東縣大武鄉，替居民治療牙齒。後來又到屏東縣滿州鄉巡迴點看診。黃福傳說，台東大武鄉的牙醫醫療巡迴點，設備都有，就是找不到牙醫師願意看診，他只好自己去。他不辭辛勞維持了兩百個周末，直到有牙醫公費生畢業派到大武服務，他才結束這長期且長途的馳援。

高醫牙醫學系畢業20多年後，黃福傳重返校園攻讀碩士，考取高醫牙科研究所牙周補綴組。他說，以前研讀的內容遠遠跟不上現今牙科的發展，不進修就落伍了。53歲時好不容易念完，取得碩士學位。

70歲獲獎 收到最好的生日禮

黃福傳精力無窮，每天滿檔的鐵人行程，黃福傳笑道，他大學時代開始接觸跑步，曾經一天跑10公里，從此養成每天跑步習慣。現在看診結束後，他還是會到診所附近的高樹國小操場慢跑。

黃福傳憂心，愈來愈沒有年輕牙醫師願意加入巡迴醫療團，不過他仍懷抱希望，思索著如何整合所有的醫療資源，以求發揮最大的效益，例如向健保署爭取足夠引誘年輕醫師到偏鄉服務的條件，是他的規畫之一。

獲醫療奉獻獎個人獎，黃福傳說，是他70歲的最佳禮物，也是這輩子最好的生日禮物。他會繼續做下去，直到體力不行為止。

牙醫師黃福傳。記者劉星君／攝影

黃福傳

年齡：70歲

出生地：屏東縣

學歷：

高雄醫學大學牙醫學系

高雄醫學大學牙研所牙周補綴組

現職：

黃牙科診所負責人

經歷：

屏東縣牙醫師公會第22屆理事長

中華民國牙醫師公會全國聯合會理事

中華民國牙醫師公會全國聯合會醫缺召集人

健保署研商議事會議代表

主要事蹟：

中華民國牙醫師公會全國聯合會94年特殊貢獻獎─銅質獎

中華民國牙醫師公會全國聯合會109年特殊貢獻獎─銀質獎