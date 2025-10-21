三鶯線延伸桃園八德 最快明年動工

新北捷運三鶯線工程拚今年底完工、明年通車，串聯桃園的「三鶯線延伸八德段」綜合規畫報告已獲行政院核定，主責的新北捷運局已將工程經費審議報告送交中央審核。新北捷運局指出，新北已同步規畫招標策略與工程招標作業，若中央能趕在2026年2月前完成核定，明年可望順利動工。

三鶯線延伸桃園八德段，計畫經費約160.5億，全長約4.03公里，沿線規畫3座車站，路線自三鶯線終點站LB12鶯桃福德站尾軌起，採高架方式跨越大湳交流道，在和強路口設LB12a高架車站，並結合八德轉運站。

並續沿和強路及新闢道路至豎啣埤東側設置LB13高架車站，路線往南轉為地下化，穿越大湳森林公園南側後沿介壽路北側設置LB14地下三層車站，與桃園捷運綠線G04站採地下共構。

延伸八德段由新北市府與桃園市政府共同推動，新北捷運局指出，三鶯線延伸桃園八德段計畫，綜合規畫報告在今年8月1日獲行政院核定，新北捷運局提前啟動基本設計，8月12日提報工程經費審議報告，經交通部於9月30日函覆審查意見後，10月16日完成修正後函送報告。

新北捷運局指出，為加速捷運推動，市府同步規畫招標策略與工程招標作業，若中央能在2026年2月前完成核定，預計明年能順利動工，屆時三鶯線將串聯新北「三環六線」與桃園「三心六線」捷運路網，強化服務千萬人口的北北桃捷運共榮生活圈。