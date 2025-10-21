聽新聞
三鶯線侯友宜試乘 拚明年上半年通車

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
三鶯線進度已達95%，列車10月進入「全線全系統整合測試」。記者葉德正／攝影
新北第一條自辦中運量捷運工程三鶯線進度95%，列車10月進入全線全系統整合測試，市長侯友宜昨視察，從頂埔站轉乘三鶯線，並試乘至三峽站，對年底完工、明年通車，侯友宜拍胸脯保證將如期達陣。三鶯線部分區段隔音牆緊鄰住戶，民代要求落實噪音監測與防制措施。

三鶯線頂埔站與板南線共構，是雙線交會的重要樞紐，兩線採「垂直分層」設計，板南線位於地下三層，三鶯線位在地上三層，規畫直達轉乘通道，設置8座直通電扶梯上下行各4座，運輸量最高可達每小時3萬6千人，板南線轉乘三鶯線從估算4分鐘縮減到1分52秒。

三鶯線全線全系統整合測試進行中，邁入通車前最關鍵一哩路，侯友宜指出，三鶯線29列車今年8月全數運抵機廠，今年4月完成全線第三軌、7月已全線送電及完成LB01-LB08動態測試等項目，全線全系統整合測試是通車前最關鍵的安全驗證階段，以無人駕駛模式模擬營運情境。

捷運三鶯線列車車廂內部。記者季相儒／攝影
捷運三鶯線列車車廂內部。記者季相儒／攝影

測試內容包括營運速度、多列車高密度間距控制、月台門與列車停準的自動控制，同時測試如安全煞車、開門等連鎖功能，確保列車運行安全無虞，年底前完成穩定性測試，確認系統可靠度超過99%後就能完工，經過初勘及交通部履勘後，拚明年上半年通車，未來三鶯地區到台北市中心通勤可快20分鐘。

捷運局長李政安表示，三鶯線轉乘設計以最短路徑、無障礙直通動線為目標及考量無障礙通行需求設置2部電梯，可直達三鶯線月台，有效節省轉乘時間。三鶯線當初計畫核定505.30億元，在中央審核後工程經費調降501.99億元，歷經缺工缺料與疫情、烏俄戰爭影響，經費增加至544.91億元。

