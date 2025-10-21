學者：輔導醫院改善 提升防災應變

消防、建管與病安法規愈趨嚴格，高雄老牌醫院升級卡關、頻傳熄燈，專家學者說，醫院安全不應只強調硬體改善，應同步提升管理與防災應變能力，並建議政府協助分階段改善，兼顧病人安全與醫療品質。民代也呼籲，應漸進式輔導合法化，避免強制處分。

警察大學消防系講師潘國雄指出，許多醫院建物年代久遠，歷經多次增改建，雖符合設立時期法規，但未隨現行法規與時俱進，安全層級參差不齊，醫院擴建或改裝若未依規申報變更用途，導致空間適法性落入灰色地帶，潛藏風險，即便火災發生在未整修區，全院安全都會受到威脅。

「醫院安全不應只強調硬體改善，應同步提升管理與防災應變能力。」潘認為，應逐步補強醫療院所安全層級，允許有替代方案，例如增設自動水設備等，若強硬要求全面符合法規，一步到位，反讓院方無力負擔、選擇退場，無法兼顧病人安全與醫療品質。

議員林智鴻表示，過去地區醫院不足，許多獨營醫院不斷擴建、增加病床量。但早期法規寬鬆，如今愈修愈嚴，許多老字號醫院難符合現今建管與消防要求，面臨變更使用空間與床距限制問題，部分醫院無法負擔重建成本，只能選擇歇業。其實對仍營運的醫院應採緩步式輔導，協助合法化。

議員許采蓁主張，市府應研擬「老舊院區消防作業方案」，由衛生局與消防局共同推動，採取分級改善、訂定時程、公開進度，能降載就降載，確保就醫不中斷，同步啟動轉診與員工安置機制，讓病患與醫護權益都獲得保。

議員湯詠瑜也說，政府應衡量個案違法情節與當地醫療供給量，維持社區醫療量能。