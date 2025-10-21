安檢卡關 高雄老牌醫院掀退場潮

高雄老牌醫院近年掀起退場潮，南山、惠仁、優生婦產科、上琳、邱外科、大東等醫療院所接連歇業後，至少還3家準備熄燈。多數因不符消防、建管和病安法規，改善困難，黯然收攤，有醫護抱怨衛生局執法過嚴，也有病患嘆以後不能就近看病。衛生局表示，為保障市民就醫安全，全國法規一致。

去年10月3日山陀兒颱風來襲，屏東東港安泰醫院一場大火釀9人死亡，更燒出醫院大量違建、申報不實等問題，包括榮譽院長等4人被查辦，今年8月偵結，雖獲緩起訴處分，但高雄高分檢審閱後撤銷緩起訴，發回屏檢重新偵辦，此案也引發各縣市加嚴管控，進而演成老牌醫院改善困難，退場風暴。

多家歇業的醫院透露，東港安泰醫院大火後，全台醫療機構啟動全面體檢。但現行消防與建管規範嚴格，老醫院改建成本高昂，升級困難、被迫陸續退場。

經營逾半世紀的大東醫院內部人員指出，消防與醫療設施被要求全面更新，動輒上千萬元，「改了也不一定能達標」，加上院長年事已高、子女旅居國外，後繼無人，最終決定歇業。三民區愛仁醫院也因消防、公安及病安問題卡關，預計近日停業。不過衛生局表示，將審核愛仁停業計畫，必要時可展延。

「老人慢性病看診、領藥都在這裡。」一名病患憂心地說，轉到大醫院不只路遠，連廁所都不好找。鳳山區一名民眾則嘆，社區老醫院因安檢過不了關，持續歇業，醫療量能減少，未來大家就醫恐更加的困難。也有醫護說，地區型老醫院關閉，長者須轉診到大型醫院，交通、候診、就醫流程都更耗時。

高市衛生局回應，今年稽查79所醫院，多數願意配合改善，24家已完成、5家改善中，另5家已提具體計畫，至昨天尚有3家醫院未提報，將持續依法督促改善。另為保障市民就醫安全，醫院公安與消防設施均須符合醫療機構設置標準，全國採一致標準，查有違失者依法處分並限期改善。

衛生局強調，近3年已有3家地區醫院新開業，今年診所數也比去年增7家，整體醫療量穩定。