聽新聞
0:00 / 0:00

光復救災即將滿月 中央協調所將轉型拚重建

聯合報／ 記者王思慧林佳彣／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤救災將滿1個月，中央災害應變中心前進協調所最慢明天退場，總協調官季連成表示，未來轉型為「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」，將成立9組、派遣10人在花蓮，推動堰塞湖處置、復建與重建等短中長期工作。

季連成指出，未來協調會報有9個分組，包括堰塞湖處置、農業復建、交通橋梁、堤防復建及河川疏濬、環境及公共設施復原、協助收容安置、家園復建、校園重建、產業及觀光振興等組別。執行秘書由政委陳金德擔任，副執行秘書分別由李孟諺、行政院東辦執行長洪宗楷負責。

季連成說，災區搶災救援工作告一段落，未來會無縫接軌進入長期的復原重建階段，至於何時啟動將視此次風神颱風與東北季風共伴效應影響程度，會確定災區穩定才轉型。

光復鄉市區約40公尺長側溝清淤告一段落，近日卻出現多處側溝蓋板疑似遭竊。季連成昨也嚴正譴責這類行為，呼籲勿發「災難財」，最重可處無期徒刑，警方也展開巡邏及回收場清查。

光復災區疑似出現法律黃牛，稱可協助災民打官司，季連成提醒民眾提高警覺。

花蓮 季連成

延伸閱讀

花蓮光復災後復原重建啟動 設9大組拚振興觀光

偷水溝蓋發天災財 如釀死傷最重可判無期徒刑

光復鄉水溝蓋遺失疑被偷 季連成怒：勿發災難財 最重可處無期徒刑

撤離演習85分 馬太鞍溪堰塞湖有望解除紅色警戒

相關新聞

健康你我他／吃素少開車 不再愛名牌

步入中年後，開始重視身體養生，覺得身體健康才是一切的根本。首先從飲食方面著手改變，過去飲食口味偏重油重鹹，如今平日午休到...

劇烈溫差 肺阻塞易發病增死亡風險

近日氣溫驟降，秋涼明顯。溫度持續下探，對慢性阻塞性肺病（COPD，簡稱肺阻塞）患者是一大考驗。台北醫學大學研究發現，極端...

咒術迴戰展 23日賣預售票

「咒術迴戰展《劇場版咒術迴戰0》篇」，十二月將在台北松山文創園區多功能展演廳盛大登場，重現劇場版的熱血場景與角色魅力。「...

黃福傳照顧部落童牙齒27年 身心障礙者的彌勒佛

屏東縣高樹鄉黃牙科診所的門前，掛有主持診所的牙醫師黃福傳每周看診時間表，行程滿滿，幾乎沒有空檔。除了自家診所看診，黃福傳...

不滿環委獨大環工 環團盼二接四期與五接停止環評

環團不滿環境部長彭啓明上任後，連續飆開環評直達車，重新改選的環委名單又獨大環工，認為不適格相關審查作業，要求應停止中油二...

談未來能源政策 蔡英文：以理性數據檢視能源轉型

前總統蔡英文的「想想論壇」日前發表兩篇有關能源議題的文章，她前天在臉書分享其中一篇，並談到對未來能源政策方向的看法，她說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。