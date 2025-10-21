聽新聞
0:00 / 0:00
咒術迴戰展 23日賣預售票
「咒術迴戰展《劇場版咒術迴戰0》篇」，十二月將在台北松山文創園區多功能展演廳盛大登場，重現劇場版的熱血場景與角色魅力。「最強咒術師」五條悟一比一模型與多款咒具神還原展示，展覽更加碼展出動畫第一季與第二季「懷玉・玉折」篇的精采內容，同時也邀請到日本水墨畫家こうじょう雅之，以獨樹一幟的筆墨技法重新詮釋角色風貌，帶來與動畫、漫畫截然不同的視覺震撼體驗，展覽預售票將於十月廿三日（四）中午十二點於udn售票網搶先開賣（預售單人票三八○元、預售雙人票七四○元：https://reurl.cc/Rkp7pn、限時乙骨憂太學生證套票四五○元（https://reurl.cc/OmlaZ9）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言