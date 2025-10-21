聽新聞
不滿環委獨大環工 環團盼二接四期與五接停止環評

聯合報／ 記者董俞佳李柏澔／台北報導
台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體，痛斥這屆環委名單獨大環工，要求停止二接四期和五接環評程序。圖／台健空盟提供
環團不滿環境部彭啓明上任後，連續飆開環評直達車，重新改選的環委名單又獨大環工，認為不適格相關審查作業，要求應停止中油二接四期和台電五接環評程序。環境部表示，環委專業組成維持一貫平衡與多元。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，環境部環委名單獨大環工背景，且「環境部環境影響評估審查委員會組織章程」今年八月一日修正，還剔除了衛福部機關代表在官派委員名額，這是很嚴重的失誤。

基隆守護外木山行動小組代表律師陳憲政則指出，近期四接、七接都在環委未充分釐清爭議的情況下輕率通過，環評制度已失去主體性。

環團也呼籲立委凍結環境部明年度環評業務費，本屆環委備受爭議，不適格相關審查作業，應停止中油二接四期和台電五接環評程序。彭啓明如果無法積極回應民團訴求，不排除發動連署，要求彭啓明下台。

彭啓明表示，第二屆環評委員有七位具環工系背景，比例與過往相同。其中，一位委員曾任教於健康風險學系，亦為健康風險領域專家，委員專業組成維持一貫平衡與多元。此外，五接環評仍在書面審查階段，將邀請海委會和工程會一同參與，也會增聘生態保育專家與會。

環團 環境部 彭啓明 環評 基隆 中油 台電 海委會

