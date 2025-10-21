聽新聞
烏山頭水庫水質符合飲用水標準 但未測塑膠微粒

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環境部長彭啓明（左），昨到立院專題報告並備質詢。記者曾吉松／攝影
丹娜絲颱風毀損大量光電板烏山頭水庫水面型光電板也讓民眾擔憂可能影響民生水質。環境部彭啓明昨指出，環境部已將光電板破碎後進行溶出與浸漬等情境試驗，試驗結果仍符合飲用水水源水質標準。但也坦言，目前檢測項目僅有各類重金屬，並未包含塑膠微粒

彭啓明昨天在立法院專題報告指出，水面型光電是否影響水質，環境部已量測烏山頭水庫上中下游的水質，目前都沒有發現任何異狀，甚至也做了極端型試驗，包含光電板破碎、融入、攪拌，試驗結果也都符合飲用水標準，但這些極端現象在現實中並不會發生。

立委陳菁徽指出，水面型光電有破損的案場，是否會檢測案場溶在水中的塑膠微粒？彭啓明坦言，由於檢測塑膠微粒的方法學和計算方式還在實驗室的階段，因此並未檢測塑膠微粒，目前只有各項重金屬檢測。另國際間尚無國家針對水面型光電進行環評，不過台灣會制定相關的環評準則，最快年底前可出爐。

立委王育敏說，經濟部強調清洗光電板無需清潔劑，但有從業人員發文稱業界普遍使用外牆清潔劑來清洗光電板，甚至市面上仍有業者販售太陽能板洗劑，經濟部應查明此事，並掌握光電板洗劑的售後流向。

經濟部指出，現行就是完全禁止用清潔劑清洗水面型光電板，陸上光電除非有鳥糞或難以清除的汙垢等特殊情形才會允許使用，否則都是原則禁止，會在兩個月內訂立統一的光電板清洗管制標準，光電板清洗劑的流向也會再去了解。

丹娜絲颱風 光電板 烏山頭水庫 環境部 彭啓明 立法院 陳菁徽 塑膠微粒 重金屬 王育敏

