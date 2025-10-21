烏山頭水庫水質符合飲用水標準 但未測塑膠微粒

丹娜絲颱風毀損大量光電板，烏山頭水庫水面型光電板也讓民眾擔憂可能影響民生水質。環境部長彭啓明昨指出，環境部已將光電板破碎後進行溶出與浸漬等情境試驗，試驗結果仍符合飲用水水源水質標準。但也坦言，目前檢測項目僅有各類重金屬，並未包含塑膠微粒。

彭啓明昨天在立法院專題報告指出，水面型光電是否影響水質，環境部已量測烏山頭水庫上中下游的水質，目前都沒有發現任何異狀，甚至也做了極端型試驗，包含光電板破碎、融入、攪拌，試驗結果也都符合飲用水標準，但這些極端現象在現實中並不會發生。

立委陳菁徽指出，水面型光電有破損的案場，是否會檢測案場溶在水中的塑膠微粒？彭啓明坦言，由於檢測塑膠微粒的方法學和計算方式還在實驗室的階段，因此並未檢測塑膠微粒，目前只有各項重金屬檢測。另國際間尚無國家針對水面型光電進行環評，不過台灣會制定相關的環評準則，最快年底前可出爐。

立委王育敏說，經濟部強調清洗光電板無需清潔劑，但有從業人員發文稱業界普遍使用外牆清潔劑來清洗光電板，甚至市面上仍有業者販售太陽能板洗劑，經濟部應查明此事，並掌握光電板洗劑的售後流向。

經濟部指出，現行就是完全禁止用清潔劑清洗水面型光電板，陸上光電除非有鳥糞或難以清除的汙垢等特殊情形才會允許使用，否則都是原則禁止，會在兩個月內訂立統一的光電板清洗管制標準，光電板清洗劑的流向也會再去了解。