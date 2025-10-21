聽新聞
0:00 / 0:00

監察院揭光電申設7疑義 籲政院防範不法

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導

全台多個光電場爆發爭議事件，引發民怨，監察委員紀惠容等人申請主動調查「太陽光電申設相關疑義」案，監察院昨天公布該案調查報告，除指出發展成果不如預期，也點出期間面臨不法勢力干擾，行政院應督導經濟部農業部，明確化審查規範，強化協調與思考如何防範不法。

監察院昨發出新聞稿，指通過監委紀惠容、田秋堇范巽綠有關「太陽光電申設相關疑義」案調查報告。調查報告點出七大問題：綠電發展推動不符預期、光電發展面臨不法勢力干擾、光電申設審查標準不一、地面型光電常受「與農爭地」批評、漁電共生容量不如預期，光電案場部分業者貿然採「以小搏大」策略，後續難以支撐，以及光電回饋金制度應明確與透明化。

其中，綠電發展推動不符預期部分，行政院規畫於今年達成再生能源占比二成及光電發電量廿百萬瓩目標，但截至去年底，太陽光電實際設置量僅達十四點二八百萬瓩，當中有機關間協調不足、審查程序繁瑣等問題，行政院應強化協調與整合。

此外，漁電共生容量不如預期，台南市前年漁電共生案場通過率甚至不到一成；至於地面型光電常受「與農爭地」批評，行政院應督同內政部、農業部及經濟部，整體檢視能源發展與國土利用規畫，兼顧糧食安全與能源轉型目標。

監察院 綠電 光電 行政院 經濟部 農業部 田秋堇 范巽綠 再生能源

延伸閱讀

富商鍾文智加保裁定未宣示送達 監院彈劾法官陳勇松

監院光電疑義調查報告出爐 指出「七大問題」政院應處理

水面光電將納環評 年底提廢棄處理方案

立委質疑光電面積大增但處理量能不足 彭啓明：過去急於衝量缺乏討論

相關新聞

健康你我他／吃素少開車 不再愛名牌

步入中年後，開始重視身體養生，覺得身體健康才是一切的根本。首先從飲食方面著手改變，過去飲食口味偏重油重鹹，如今平日午休到...

劇烈溫差 肺阻塞易發病增死亡風險

近日氣溫驟降，秋涼明顯。溫度持續下探，對慢性阻塞性肺病（COPD，簡稱肺阻塞）患者是一大考驗。台北醫學大學研究發現，極端...

咒術迴戰展 23日賣預售票

「咒術迴戰展《劇場版咒術迴戰0》篇」，十二月將在台北松山文創園區多功能展演廳盛大登場，重現劇場版的熱血場景與角色魅力。「...

黃福傳照顧部落童牙齒27年 身心障礙者的彌勒佛

屏東縣高樹鄉黃牙科診所的門前，掛有主持診所的牙醫師黃福傳每周看診時間表，行程滿滿，幾乎沒有空檔。除了自家診所看診，黃福傳...

不滿環委獨大環工 環團盼二接四期與五接停止環評

環團不滿環境部長彭啓明上任後，連續飆開環評直達車，重新改選的環委名單又獨大環工，認為不適格相關審查作業，要求應停止中油二...

談未來能源政策 蔡英文：以理性數據檢視能源轉型

前總統蔡英文的「想想論壇」日前發表兩篇有關能源議題的文章，她前天在臉書分享其中一篇，並談到對未來能源政策方向的看法，她說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。