聽新聞
0:00 / 0:00

光電板遍地開花 彭啓明：過去急於衝量

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
太陽光電板遍地開花，近年農地種電、漁電共生到水庫光電，爭議不斷。記者劉學聖／攝影
太陽光電板遍地開花，近年農地種電、漁電共生到水庫光電，爭議不斷。記者劉學聖／攝影

近年各種光電板亂象叢生，颱風更暴露廢棄光電板處理量能嚴重不足，立委指出，現在太陽光電板覆蓋面積相當於半個台北市，但合格的光電板回收廠甲級業者卻只有四家，環境部彭啓明昨坦言，過去急於衝高裝置容量導致討論不足，預計未來一到兩年內可釐清各項質疑。

太陽光電板遍地開花，不管是屋頂型、農地種電、漁電共生到水庫光電，爭議頻生；台南六甲農電共生案，被查核到光電板下方未經營農業，甚至雜草叢生，假種田、真種電，台南市政府撤銷容許並禁止營運。

七股的國有鹽田及濕地被開發光電，黑面琵鷺等候鳥棲息地破碎化，引發環保團體強烈抗議。另彰化崙尾東潮間帶大型光電場，也被環團批評對生態造成巨大衝擊；水庫設光電板，更讓民眾擔心飲水安全是否亮紅燈。

立法院社會福利及衛生環境委員會昨邀請環境部長彭啓明等人，針對太陽能光電板案場環評機制與保護區廢棄物管理檢討進行專題報告。

立委林月琴指出，光電開發應兼顧生態、空間和人文，但如今卻被批評無法回應民眾的期待，甚至被批是在方便產業，把土地利用、地方生計、社會影響納入考量，避免事後對立。另要明確訂出規模與累積開發標準，讓制度更有預測性，避免模糊空間被濫用。

立委劉建國指出，二○一六年太陽光電板覆蓋面積約一一二五座足球場，但到了今年已經高達一萬七七二四座足球場，相當於台北市總面積的一半，但現在合格的光電板回收廠甲級業者卻只有四家，要求應積極盤點量能。

彭啓明坦言，過去光電政策急於衝刺裝置容量，導致利害關係人與環境保護等討論都不足，預計兩年內釐清各項質疑，但還是要找到一個平衡點。

立委洪孟楷質詢說，丹娜絲颱風毀損的光電板高達二○○○多噸，未來準備要報廢的大量光電板恐成燙手山芋。彭啓明表示，環境部與經濟部將在年底前共同推出處置方案，調高回收費率也會併同考慮。

立法院 光電板 洪孟楷 彭啓明 劉建國 林月琴 太陽能 環境部 生態

延伸閱讀

水面光電將納環評 年底提廢棄處理方案

環團指環委名單環工獨大 籲環境部重新遴選環評委員

立委質疑光電面積大增但處理量能不足 彭啓明：過去急於衝量缺乏討論

光電板磨碎溶出也不影響水質 彭啓明保證：前述極端情況不會發生

相關新聞

健康你我他／吃素少開車 不再愛名牌

步入中年後，開始重視身體養生，覺得身體健康才是一切的根本。首先從飲食方面著手改變，過去飲食口味偏重油重鹹，如今平日午休到...

劇烈溫差 肺阻塞易發病增死亡風險

近日氣溫驟降，秋涼明顯。溫度持續下探，對慢性阻塞性肺病（COPD，簡稱肺阻塞）患者是一大考驗。台北醫學大學研究發現，極端...

咒術迴戰展 23日賣預售票

「咒術迴戰展《劇場版咒術迴戰0》篇」，十二月將在台北松山文創園區多功能展演廳盛大登場，重現劇場版的熱血場景與角色魅力。「...

黃福傳照顧部落童牙齒27年 身心障礙者的彌勒佛

屏東縣高樹鄉黃牙科診所的門前，掛有主持診所的牙醫師黃福傳每周看診時間表，行程滿滿，幾乎沒有空檔。除了自家診所看診，黃福傳...

不滿環委獨大環工 環團盼二接四期與五接停止環評

環團不滿環境部長彭啓明上任後，連續飆開環評直達車，重新改選的環委名單又獨大環工，認為不適格相關審查作業，要求應停止中油二...

談未來能源政策 蔡英文：以理性數據檢視能源轉型

前總統蔡英文的「想想論壇」日前發表兩篇有關能源議題的文章，她前天在臉書分享其中一篇，並談到對未來能源政策方向的看法，她說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。