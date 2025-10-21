光電板遍地開花 彭啓明：過去急於衝量

近年各種光電板亂象叢生，颱風更暴露廢棄光電板處理量能嚴重不足，立委指出，現在太陽光電板覆蓋面積相當於半個台北市，但合格的光電板回收廠甲級業者卻只有四家，環境部長彭啓明昨坦言，過去急於衝高裝置容量導致討論不足，預計未來一到兩年內可釐清各項質疑。

太陽光電板遍地開花，不管是屋頂型、農地種電、漁電共生到水庫光電，爭議頻生；台南六甲農電共生案，被查核到光電板下方未經營農業，甚至雜草叢生，假種田、真種電，台南市政府撤銷容許並禁止營運。

七股的國有鹽田及濕地被開發光電，黑面琵鷺等候鳥棲息地破碎化，引發環保團體強烈抗議。另彰化崙尾東潮間帶大型光電場，也被環團批評對生態造成巨大衝擊；水庫設光電板，更讓民眾擔心飲水安全是否亮紅燈。

立法院社會福利及衛生環境委員會昨邀請環境部長彭啓明等人，針對太陽能光電板案場環評機制與保護區廢棄物管理檢討進行專題報告。

立委林月琴指出，光電開發應兼顧生態、空間和人文，但如今卻被批評無法回應民眾的期待，甚至被批是在方便產業，把土地利用、地方生計、社會影響納入考量，避免事後對立。另要明確訂出規模與累積開發標準，讓制度更有預測性，避免模糊空間被濫用。

立委劉建國指出，二○一六年太陽光電板覆蓋面積約一一二五座足球場，但到了今年已經高達一萬七七二四座足球場，相當於台北市總面積的一半，但現在合格的光電板回收廠甲級業者卻只有四家，要求應積極盤點量能。

彭啓明坦言，過去光電政策急於衝刺裝置容量，導致利害關係人與環境保護等討論都不足，預計兩年內釐清各項質疑，但還是要找到一個平衡點。

立委洪孟楷質詢說，丹娜絲颱風毀損的光電板高達二○○○多噸，未來準備要報廢的大量光電板恐成燙手山芋。彭啓明表示，環境部與經濟部將在年底前共同推出處置方案，調高回收費率也會併同考慮。