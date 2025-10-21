羅浮宮爆搶劫！故宮來台75年 維持「零失竊」紀錄

法國羅浮宮珠寶劫案震驚世界。相較之下，故宮來台七十五年，迄今維持「零失竊」完美紀錄。先天上，故宮庫房位於山洞的特殊地理優勢，竊賊不容易進入。後天上，故宮不斷更新防盜的最新高科技，還加入靈敏度是人類一萬倍的警犬擔任夜間守衛。

故宮院長蕭宗煌曾透露，故宮將引進無線射頻辨識系統，在故宮典藏的七十萬件文物或箱櫃放上晶片，透過數位管理全面防止文物遭竊。

一九六五年，七十萬件故宮國寶落腳外雙溪。故宮在半山腰開挖一條長一八○公尺的山洞庫房，典藏文物的方式獨步全球。這是由於國寶經歷戰亂時曾因藏身山洞躲過轟炸，老蔣總統認為「藏山洞」最安全。山洞庫房比起在市區的羅浮宮更隱密，但保全方式卻也更複雜。故宮一九八五年起設立警犬隊，兩千年起讓警犬專職擔任夜間警衛，晚上八時到凌晨四時，同時間有兩隻警犬巡邏故宮。因為狗的靈敏度是人的一萬倍，還有高科技所欠缺的「預知能力」。

故宮規定，閉館關上大門後，進館者須向故宮院長申請，再由兩名人員陪同。這兩名人員一名拿傳統鑰匙、一名拿電子磁卡，三人彼此「監視」。還有廿四小時輪班的警衛，坐在布滿監視器畫面的控制室內，監控館內一舉一動。

故宮安全管理室曾接受本報專訪，透露故宮引進現代科技紅外線偵測、碎音偵測和體溫、重量偵測器，一點點動靜便會觸動警報。如碎音偵測連一根針掉下去的聲音也能聽見，而庫房的電子閘門只要有東西靠近，警報便會送達監控室。而玻璃則是防盜玻璃，幾十公斤的重力都敲不破。不過，安全系統在故宮也是「極端機密」，每個警衛只知負責的那一部分，就連安管室主任也無法知曉全貌，避免洩密。警衛還得簽下保密協約，即使退休也不能透露。

針對羅浮宮劫案，故宮表示，將以此案進行入侵情境模擬演練，測試升降設備、施工通道及外牆等非典型入侵途徑的防護效能，確保各單位在突發狀況下能迅速應變與通報。為進一步降低風險，故宮落實維修作業提前通報並提供人員身分核對清單，並持續與警方保持跨機關聯防合作，強化可疑人車活動的即時掌握與追蹤。