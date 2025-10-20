華信航空推0元飛行 身障者與陪同人免費「4人同行萬元有找」

為關懷身心障礙族群，華信航空今宣布啟動「0元飛行，華信有心」公益計畫，機加酒套票4人出遊9888元起、萬元有找，同行旅客中只要有1人持身心障礙證明，身心障礙者及陪同人員2人皆免費，等於買2送2，而華信航空從報到登機到下機住宿，均考量無障礙需求，不僅為國內航空首創，也盼提升無障礙友善旅遊環境。

華信航空董事長陳大鈞表示，交通部期許業者不要獲利為主，要將光、熱、愛分享給社會，因此提出「愛心同行專案」，盼讓更多身障家庭突破日常限制，安心帶家中行動不便者出遊走走。

華信航空「愛心同行」專案，攜手華信假期總代理易飛旅遊共同合作，包含金門、馬祖、澎湖、花蓮、台東等。身障者至機場報到時，有專屬報到櫃檯、專人服務引導，還可以替換機場專門的輪椅，另外候機室、登機等流程，都有專人服務。

多扶旅行社（多扶假期）董事長許佐夫表示，身障族是想出門旅遊，而且願意付費的，但首先要克服的就是交通移動問題，如何順利從家裡到機場、櫃檯報到、上機，到目的地後也需要相對應廠商銜接處理，一切都與交通移動有關。

而華信不只天上飛機無障礙，地面打包行李、讓輪椅方便進出機艙，機上如廁問題、機上餐方便咀嚼吞嚥等，顧及許多細節，都是國內航空業創舉。

許佐夫指出，飛機上身障者要如何上廁所？多扶旅遊協助華信空服員進行教育培訓，首先起飛前要宣導，並隨身帶尿布，空服員也要有專業協助的SOP。

飛機餐方面，許佐夫說，銀髮族、無障礙者的餐時要方便咀嚼、吞嚥；許佐夫強調，這一切措施，並不是方便銀髮長輩，而是方便照顧者，照顧者會因安全的顧慮而不敢帶家人出門旅遊，但華信航空率先解決問題，家人就敢帶銀髮長輩出門玩了，台灣今年進入超高齡化社會，這塊旅遊市場絕對會超過預期。

