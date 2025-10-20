加熱菸標示違規下架 國健署事前無審查包裝

合法加熱菸標示違規，上市首日全面下架，國健署自下架產品至今，時隔2天坦言無加熱菸包裝事前審查機制，僅要求業者提供健康風險評估資料，上市後才會查核標示內容。

菸害防制法新法上路逾2年，今年首波2業者14品項加熱菸有條件過審，其中1業者的8菸柱品項、3載具，完成最後上市前文件核定，17日上市販售，當天發現菸品容器均未標示尼古丁含量，深夜全面下架。

合法加熱菸標示違規全面下架，外界不解上市前文件核定完成為何仍違規。衛生福利部國民健康署今天晚間透過文字向媒體說明，目前針對各式菸品，法規並未訂定「包裝事前審查」程序。

國健署強調，健康風險評估均有要求加熱菸業者提供尼古丁含量等數據，並告知業者上市標示須符合標示尼古丁含量等菸害防制法規定，主管機關則於上市後依法進行查核，確保產品符合相關規定。

國健署表示，指定菸品是依據健康風險評估審查辦法，要求業者檢附排放物、成癮性物質等資料數據，據以審查。衛福部今年7月底作成2家業者14品項申請案有條件通過行政處分，進一步請業者遵行菸害防制相關法規。

國健署說明，今年9月產品上市前提醒業者加熱菸同菸品管制規定須遵行法規，並明確說明尼古丁標示須「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」相關規定辦理。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康